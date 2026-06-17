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Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội sắp biểu diễn cùng các nghệ sỹ nổi tiếng châu Âu

Chương trình hòa nhạc “Frozen Fire” do Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội biểu diễn sẽ diễn ra ngày 26/6 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của nhạc trưởng Kalle Kuusava và nghệ sỹ violin Sara Dragan.

Minh Thu
Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội được thành lập năm 1997, là sự hợp lực của các giáo sư, giảng viên, nghệ sỹ độc tấu và một số sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội được thành lập năm 1997, là sự hợp lực của các giáo sư, giảng viên, nghệ sỹ độc tấu và một số sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tối 26/6, tại Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội sẽ giới thiệu chương trình hòa nhạc “Frozen Fire,” đưa công chúng đến với những tác phẩm tiêu biểu của âm nhạc giao hưởng châu Âu cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

Đúng như tên gọi “Frozen Fire,” chương trình gợi mở sự đối lập giữa cái lạnh và ngọn lửa nội tâm, nơi cảm xúc mãnh liệt được thể hiện trong những cấu trúc giao hưởng đồ sộ.

Đêm nhạc có sự tham gia của nhạc trưởng Kalle Kuusava, người từng giành chiến thắng tại Cuộc thi Chỉ huy Dàn nhạc châu Âu ở Oslo năm 2013 và Cuộc thi Evgeny Svetlanov ở Paris năm 2014.

Nghệ sỹ độc tấu violin Sara Dragan cũng góp mặt trong chương trình. Cô là học trò của Zakhar Bron, một trong những nhà sư phạm violin có ảnh hưởng lớn trên thế giới, từng đào tạo nhiều nghệ sỹ đoạt giải quốc tế và giữ vị trí hàng đầu trong giới violin.

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Nhạc trưởng Kalle Kuusava và nữ nghệ sỹ violin Sara Dragan.

Chương trình gồm ba tác phẩm lớn của kho tàng giao hưởng thế giới. Mở đầu là “Finlandia, Op.26” của Jean Sibelius, bản thơ giao hưởng nổi tiếng mang tinh thần dân tộc Phần Lan, với những lớp âm thanh hùng tráng, giàu chất sử thi.

Tiếp đó, nghệ sỹ violin Sara Dragan sẽ trình diễn Concerto violin của Henryk Wieniawski, một trong những concerto violin giàu kỹ thuật và rực lửa của thời kỳ Lãng mạn.

Tác phẩm khép lại chương trình là Giao hưởng số 5 của Dmitri Shostakovich, kiệt tác giao hưởng thế kỷ XX, nơi những sắc thái bi kịch, căng thẳng và khát vọng tự do được đẩy tới cao trào bằng ngôn ngữ âm nhạc mãnh liệt./.

(Vietnam+)
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