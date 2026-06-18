Lexxy - con gái nhạc sỹ Tú Dưa gây bất ngờ với giọng hát và phong cách cá tính

Một năm sau khi ra mắt MV đầu tay "Bật đèn xanh," Lexxy - giọng ca Gen Z tiếp tục gây chú ý khi tung EP (đĩa mở rộng) đầu tay gồm loạt ca khúc được đầu tư công phu từ âm nhạc, vũ đạo tới bối cảnh, hình ảnh như: “Intro Flexxy,” “Bật đèn xanh,” “Niệm Chíll,” “Trạng thái mơ hồ” và “Bad Playah.”

Loạt ca khúc có điểm chung là giai điệu bắt tai và Lexxy luôn xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, hiện đại với phong cách ăn mặc phá cách, sexy và hợp thời.

Lexxy tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004, là con gái của nhạc sỹ Tú Dưa (“Nắm lấy tay anh,” “Anh nhớ em,” “Duyên mình lỡ,” “Cánh chim phượng hoàng,” “Việt Nam khúc kiêu hùng”…) và “nữ hoàng” wushu Thúy Hiền.

Kế thừa năng khiếu âm nhạc từ bố, Lexxy sớm bộc lộ tài năng và dấn thân vào lĩnh vực biểu diễn. Sản phẩm debut "Bật đèn xanh" của nữ ca sỹ mang phong cách hip-hop nữ tính, quyến rũ, được đánh giá là “đo ni đóng giày” cho chất giọng trầm khàn và phong cách hiện đại, sắc sảo của nữ ca sỹ trẻ.

Đĩa mở rộng "Flexxy- The 1st EP" vừa ra mắt cho thấy tài năng của Lexxy cùng sự nghiêm túc theo đuổi âm nhạc của cô gái với định hướng hình ảnh và âm nhạc rõ ràng mang đậm màu sắc nữ quyền.

"EP nói về hình ảnh người con gái hiện đại biết yêu, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại những giá trị của riêng mình. Các bài hát mang màu sắc nữ tính, mạnh mẽ và có phần bí ẩn, kể câu chuyện của một cô gái không đặt niềm tin và sự hạnh phúc của mình cho bất kỳ ai mà sẽ luôn yêu thương bản thân trước tiên," Lexxy chia sẻ về EP đầu tay.

Sản phẩm có sự góp mặt của Giám đốc âm nhạc Drum7 - nhà sản xuất trẻ tài giỏi đứng sau thành công nhiều bản hit của Văn Mai Hương, Bảo Anh, B Ray, Quang Hùng MasterD.

Chia sẻ về chủ đề của EP, giọng ca 22 tuổi lý giải: "Nói đến ‘flex’, chắc nhiều người thường nghĩ đến tiền bạc hay những thứ hào nhoáng bên ngoài. Nhưng với tôi, ‘flex’ ở trong Flexxy là dám công nhận cá tính, giá trị của bản thân, ‘flex’ sự nỗ lực và hành trình mà mình đã và đang đi qua để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày”./.

Ứng dụng công nghệ AI trong âm nhạc, người trẻ khiến di sản dân tộc thăng hoa Sự kết hợp giữa năng lực của AI và tâm hồn nghệ sỹ chính là “chìa khóa” để tạo ra những sản phẩm âm nhạc vừa mang tính thời đại, vừa có sức lan tỏa mạnh mẽ.