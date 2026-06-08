“Mỗi nghề một bông hoa” truyền cảm hứng đọc sách và hướng nghiệp

Xuất phát từ tình yêu đối với con người lao động và niềm tin rằng mỗi nghề nghiệp đều có vẻ đẹp riêng của nó, Tuyển tập “Mỗi nghề một bông hoa” của tác giả Lê Minh Hoan (bút danh Xích Lô, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ra đời như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: “Không có nghề nào thấp kém, chỉ có những câu chuyện nghề chưa được kể”.

Kể những câu chuyện rất đời về nghề

Trong cuộc sống này, có những con người mỗi ngày âm thầm làm việc để cuộc sống được vận hành bình thường. Đó có thể là người nông dân làm ra hạt gạo cho chúng ta mỗi bữa ăn; là người trồng hoa, làm kiểng góp phần tô điểm cho ngày xuân, cho cuộc sống thêm xanh…

Với tác giả, đó cũng có thể là giáo viên, là bác sĩ, chuyên “trồng người”, cứu người; là người thợ cơ khí miệt mài bên máy móc; hay là những tài xế lái xe, người giao hàng hằng ngày rong ruổi trên những con đường, ngõ hẻm cho cuộc mưu sinh; là cô bán tạp hóa, người làm bánh, đầu bếp… Đó còn là những người theo các ngành nghề đang thịnh hành như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên ngân hàng, quản trị kinh doanh, phiên dịch viên, nhân viên lễ tân…

Một trong những nghề được kể trong “Mỗi nghề một bông hoa”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác giả cuốn sách quan niệm mỗi người một công việc, mỗi nghề một đóng góp. Và mỗi nghề đều mang trong mình một câu chuyện đáng được lắng nghe.

“Mỗi nghề đều có vẻ đẹp riêng. Mỗi công việc đều chứa đựng tri thức, kỷ luật, trách nhiệm và nhân phẩm. Và khi được kể đúng cách, nghề nào cũng có thể trở thành nghề đáng tự hào. Kể lại nghề, cũng là trả lại phẩm giá con người”, tác giả Xích Lô chia sẻ trong tuyển tập “Mỗi nghề một bông hoa”, vừa được giới thiệu ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7/6.

Tác giả Lê Minh Hoan ký tặng sách tại buổi giới thiệu ra mắt ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở lần xuất bản đầu tiên, tuyển tập ghi nhận 33 nghề nghiệp gắn bó với cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta. Tác giả Lê Minh Hoan cho biết, cuộc sống có đến hàng trăm nghề nghiệp, lĩnh vực khác nhau, đều có những giá trị riêng, bước đầu ông chọn viết về những nghề nghiệp quanh mình, những lĩnh vực trong quá trình công tác, làm việc ông có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu rõ hơn để “kể những câu chuyện rất đời”. Tác giả cũng cho biết nếu có điều kiện sẽ viết thêm, ra mắt các tuyển tập tiếp theo để cập nhật nhiều ngành nghề hơn nữa.

Lan tỏa văn hóa đọc và hướng nghiệp

Không chỉ là dịp ra mắt một cuốn sách, “Mỗi nghề một bông hoa” được giới thiệu đến với công chúng Thành phố Hồ Chí Minh còn gửi gắm thông điệp lan toả những giá trị tốt đẹp về văn hóa đọc và giáo dục nghề nghiệp.

Thông qua những câu chuyện kể về các nghề nghiệp trong cuộc sống, từ truyền thống, dân gian đến hiện đại, cả những nghề đang “hot”, cuốn sách gửi gắm những trăn trở, suy ngẫm của tác giả đối với sứ mệnh giáo dục và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, giúp các bạn hiểu thêm ngành mình đang học, thêm yêu nghề mình sẽ chọn và hạnh phúc trên chặng đường làm nghề sau này.

Độc giả với tuyển tập “Mỗi nghề một bông hoa”.

Tại buổi ra mắt sách, nhiều độc giả là bác sỹ, thương lái, người trồng hoa, lái xe, sinh viên cho biết chính nhờ những lần được gặp gỡ “chú Sáu”, “ông Sáu” (tên gọi thân mật của tác giả Lê Minh Hoan) ở ngoài đời, trong công việc, hay qua những bài viết, câu chuyện trên mạng xã hội của ông, mà họ đã vững tâm trong việc chọn nghề, học nghề, theo đuổi nghề truyền thống, vững bước trên hành trình khởi nghiệp, làm nghề, cống hiến cho xã hội, cho quê hương.

“Anh Sáu là người gieo hạt, người gieo chữ cho cánh đồng xanh, chính là truyền cảm hứng về nông nghiệp, về làm nghề tử tế, về văn hóa đọc cho mỗi chúng ta. Đặc biệt đó là gieo niềm tin, gieo hi vọng đi tới tương lai về một cuộc sống tốt đẹp hơn” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chia sẻ nhận xét về ông Sáu Xích Lô – tác giả Lê Minh Hoan./.