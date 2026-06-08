Câu chuyện điện ảnh: "Scary Movie" gây sốt phòng vé Bắc Mỹ

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Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, thương hiệu phim hài kinh dị đình đám “Scary Movie” đã có màn trở lại không thể ấn tượng hơn khi bất ngờ dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ ngay trong dịp cuối tuần đầu công chiếu.



Theo số liệu từ Comscore, phần phim mới của "Scary Movie" thu về khoảng 55 triệu USD tại thị trường Mỹ và Canada trong 3 ngày cuối tuần qua, đồng thời đạt doanh thu quốc tế 50,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 105,5 triệu USD chỉ sau vài ngày ra mắt.

Thành tích này giúp bộ phim dễ dàng vượt qua đối thủ đáng gờm là “Masters of the Universe”, tác phẩm phiêu lưu giả tưởng được đầu tư gần 200 triệu USD, chỉ thu được 29,3 triệu USD tại Bắc Mỹ trong tuần mở màn.



"Scary Movie" là phần thứ 6 của loạt phim hài nhại kinh dị từng rất thành công vào đầu những năm 2000. Bộ phim nổi tiếng nhờ phong cách châm biếm, chế giễu các tác phẩm kinh dị ăn khách của Hollywood bằng những tình huống hài hước, đôi khi vô lý đến mức gây cười.

Khác với các phần gần đây, phiên bản năm 2026 đánh dấu sự trở lại của anh em nhà Wayans – những người đã góp phần tạo nên thành công cho hai phần phim đầu tiên.

Bộ phim tiếp tục khai thác các hiện tượng điện ảnh kinh dị nổi bật những năm gần đây, đặc biệt là loạt phim “Scream 7”, cùng nhiều trào lưu văn hóa đại chúng đang được giới trẻ quan tâm.



Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình, khán giả vẫn tỏ ra hào hứng với sự trở lại của thương hiệu từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ yêu điện ảnh.

Trên chuyên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, bộ phim chỉ nhận được 26% đánh giá tích cực từ giới phê bình. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến sức hút thương mại của tác phẩm.

Với kinh phí sản xuất khoảng 30 triệu USD, doanh thu hơn 100 triệu USD ngay trong tuần đầu tiên đã giúp bộ phim nhanh chóng đạt điểm hòa vốn và mở ra triển vọng sinh lời lớn cho nhà sản xuất.



Giới phân tích nhận định thành công của "Scary Movie" cho thấy khán giả vẫn dành sự quan tâm đáng kể cho thể loại hài chiếu rạp – dòng phim vốn bị xem là lép vế trong nhiều năm qua trước sự thống trị của các bom tấn siêu anh hùng và hành động.



Không chỉ "Scary Movie", mùa Hè năm nay còn ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng phim kinh dị chi phí thấp. Bộ phim kinh dị “Backrooms” tiếp tục đứng trong nhóm dẫn đầu phòng vé với 25,9 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu. Trong khi đó, “Obsession” vẫn duy trì sức hút đáng kinh ngạc ở tuần chiếu thứ tư với doanh thu 25,6 triệu USD.



Ở chiều ngược lại, nhiều dự án kinh phí lớn gặp khó khăn. Đáng chú ý, "Masters of the Universe" – tác phẩm dựa trên thương hiệu đồ chơi nổi tiếng của Mattel – đang đối mặt nguy cơ trở thành một trong những thất vọng lớn nhất năm nếu doanh thu không sớm cải thiện. Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:



1. Scary Movie – 55 triệu USD

2. Masters of the Universe – 29,3 triệu USD

3. Backrooms – 25,9 triệu USD

4. Obsession – 25,6 triệu USD

5. The Amazing Digital Circus: The Last Act – 12,7 triệu USD

6. Star Wars: The Mandalorian and Grogu – 10 triệu USD

7. Michael – 7,7 triệu USD

8. The Breadwinner – 3,4 triệu USD

9. Pressure – 3 triệu USD

10. The Devil Wears Prada 2 – 2,8 triệu USD./.

“Star Wars” chưa thể tạo cơn sốt phòng vé như kỳ vọng Sau 7 năm, thương hiệu "Star Wars" trở lại màn ảnh rộng với doanh thu khả quan, nhưng chưa thể tạo cơn sốt như kỳ vọng ban đầu.