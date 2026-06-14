KOSMIK Live Concert tại Hà Nội: Quy tụ các nghệ sỹ đình đám của SpaceSpeakers

KOSMIK Live Concert quy tụ các nghệ sỹ đình đám của công ty giải trí SpaceSpeakers Label sẽ chính thức diễn ra vào cuối năm nay tại Hà Nội.

Thông tin trên được công bố tại đêm nhạc fanmeeting tối 13/6, khiến người hâm mộ vô cùng háo hức bởi Hà Nội là nơi SpaceSpeakers sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trong nhiều năm qua.

Sau thành công của các chương trình cá nhân như concert của SOOBIN hay những sân khấu quy mô lớn có sự tham gia của các nghệ sỹ trong nhóm, khán giả đang chờ đợi một sự kiện quy tụ đầy đủ các thành viên SpaceSpeakers trên cùng một sân khấu.

Tiền thân là SpaceSpeakers (ra đời năm 2011 với 11 thành viên), sau 10 năm, SpaceSpeakers Label (SS Label) chính thức được thành lập vào năm 2021, đánh dấu bước chuyển nghệ thuật mạnh mẽ.

SOOBIN cùng các nghệ sỹ SpaceSpeakers Label tại đêm nhạc fanmeeting. (Ảnh: PV/Vietnam+)

SS Label hiện tại có tổng 15 nghệ sỹ và nhà sản xuất producer. Bên cạnh vai trò quản lý nghệ sỹ, SS Label là nơi phát hành và quảng bá âm nhạc chuyên nghiệp cho nghệ sỹ, đặc biệt là các rapper, ca sỹ và producer trong giới Hip hop.

Minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng nghệ thuật và nỗ lực cống hiến của SS Label chính là một bảng thành tích đồ sộ. Các nghệ sỹ đã liên tục được xướng tên tại các giải thưởng âm nhạc danh giá bậc nhất Việt Nam như: Cống hiến, Mai Vàng, Làn sóng xanh, WeChoice Awards...

Đêm nhạc fanmeeting tối 13/6 đã diễn ra thành công tốt đẹp, quy tụ trọn vẹn các thế hệ nghệ sỹ trực thuộc, nhìn lại hành trình 15 năm của SS Label.

Mở màn đầy ấn tượng với bản hit “Nguyên team đi vào hết,” các nghệ sỹ “đời đầu” của SS Label gồm Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz, Rhymastic và Kiên Ứng xuất hiện lịch lãm trong trang phục suit đen - hình ảnh mang quen thuộc đã gắn liền với nhóm suốt một thập kỷ rưỡi.

Bằng sự đam mê và không ngừng sáng tạo, SS Label đã tạo nên những bản hit chạm đến trái tim khán giả và những chương trình giải trí được yêu thích. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lần đầu tiên tại khuôn khổ fanmeeting, những ca khúc như “Vụt tan” (SOOBIN), “You & I” (Cường Seven), “Gene” (Binz) lại được vang lên sống động. Mạch cảm xúc tiếp tục được dẫn nối khi Kimmese và TripleD bước ra sân khấu cùng “Hương ngọc lan” và “Dream of a lonely man.”

Năng lượng tươi mới sau đó tiếp tục lan tỏa với thế hệ nghệ sỹ trẻ. APJ làm nóng sân khấu bằng “12H03” và “Chomp,” nhóm FIRSTGENE (Wishty Eazy, StillaD, Bikay, LEZII, SUGI) xuất hiện mang trọn tinh thần Gen Z rực rỡ vào tiết mục kết màn “Alone Momei.”

Bên cạnh live concert tri ân khán giả Thủ đô, SpaceSpeakers Label sẽ có nhiều sự kiện đánh dấu 15 năm hoạt động như: Ra mắt album KOSMIK, tổ chức live concert KOSMIK ở Mỹ…/.

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