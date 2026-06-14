Ra mắt boxset bìa cứng 4 truyện dài nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Chương trình giao lưu và ký tặng dành cho 100 độc giả đầu tiên sở hữu boxset diễn ra từ 9 đến 11 giờ sáng ngày 13/6 tại Nhà sách Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

Fahasha tổ chức chương trình giao lưu và ký tặng cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại Nhà sách Tân Định vào sáng ngày 13/6, đồng thời ra mắt ấn phẩm đặc biệt mang tên boxset bìa cứng "Nguyễn Nhật Ánh - Từ Sách Đến Phim". Boxset gồm bốn truyện dài nổi tiếng đã phát hành hàng trăm nghìn bản và được chuyển thể thành phim điện ảnh thành công: "Mắt Biếc", "Cô gái đến từ hôm qua", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" và "Ngày xưa có một chuyện tình".

Chương trình giao lưu và ký tặng dành cho 100 độc giả đầu tiên sở hữu boxset diễn ra từ 9 đến 11 giờ sáng 13/6 tại Nhà sách Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ấn phẩm gồm 4 tác phẩm đã được chuyển thể thành phim, với thiết kế bìa sử dụng hình ảnh từ điện ảnh, kèm hộp đựng sang trọng và quà tặng sưu tầm như túi canvas, bookmark, shikishi in hình tác giả. Dự án ra mắt đầu tháng 6 năm 2026 nhân dịp kỷ niệm của Nhà xuất bản Trẻ.

Đây là cơ hội để người hâm mộ gặp gỡ trực tiếp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đồng thời tôn vinh hành trình từ trang sách đến màn ảnh và vai trò của sách trong công nghiệp văn hóa./.