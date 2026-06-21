Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Thông tấn xã Việt Nam được trao 3 Giải A

Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam đã được trao 3 Giải A cho Gian trưng bày ấn tượng và các sản phẩm báo chí cùng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội Báo toàn quốc 2026.

Sau ba ngày hoạt động sôi nổi (19-21/6), chiều 21/6, Lễ bế mạc và tổng kết, trao giải Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

Hội Báo nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026). Đây cũng là dịp để giới báo chí cả nước cùng nhau quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào thực tiễn hoạt động.

Với chủ đề xuyên suốt: “Báo chí Việt Nam-Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới,” Hội Báo toàn quốc 2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình, mục tiêu đề ra, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng cả nước.

Bức tranh toàn cảnh báo chí Việt Nam

Phát biểu tổng kết Hội Báo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội báo Toàn quốc năm 2026 cho rằng Hội Báo toàn quốc đã thực sự trở thành một ngày hội lớn mang tầm vóc quốc gia với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, các cấp Hội địa phương và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

“Chúng ta vô cùng ấn tượng với quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Từ Khu trưng bày chuyên đề ‘101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam-Thành tựu và sứ mệnh’ đến các gian trưng bày diện tích lớn của các cơ quan báo chí chủ lực đến các gian của các Liên chi hội, Chi hội, Hội nhà báo địa phương ... Tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới,” ông Nguyễn Đức Lợi nói.

Đặc biệt, Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm nay với 11 phiên làm việc – bao gồm phiên toàn thể, phiên bế mạc cùng các phiên thảo luận chuyên sâu – đã diễn ra vô cùng chất lượng.

“Chúng ta đã thẳng thắn trao đổi về việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, thảo luận về phát triển kinh tế báo chí, và tìm lời giải cho bài toán truyền thông chính sách tại địa phương… Các chuyên đề đã mở ra những tầm nhìn mới, những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho người làm báo trong kỷ nguyên số,” ông Nguyễn Đức Lợi nêu rõ.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự lễ bế mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội Báo, các chương trình bên lề như Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026, hay lễ dâng hương ý nghĩa đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nghề của các nhà báo, những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Hội Báo toàn quốc 2026 khép lại, nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề “Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm” sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi chúng ta trong chặng đường phía trước.

“Bước vào kỷ nguyên mới, đối mặt với cả những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững 'mắt sáng, lòng trong, bút sắc', không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân,” ông Nguyễn Đức Lợi phát biểu.

Thông tấn xã Việt Nam có 3 Giải A

Ban Tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng nhằm tôn vinh những nỗ lực vượt bậc của các tập thể và cá nhân gồm, 57 Giải "Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc," 46 Giải "Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc" cho các hạng mục Bìa báo, Phát thanh, Truyền hình, Báo in, Báo điện tử và Ảnh báo chí xuất sắc trong năm 2026.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự (thứ hai từ trái sang) nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam cũng gửi lời tri ân, trao Bằng chứng nhận và Giấy chứng nhận cho các tập thể, doanh nhân, doanh nghiệp đã đồng hành, đóng góp quý báu cho sự thành công chung của Hội Báo.

Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam đã được trao 3 Giải A cho Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc, Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc (Bìa báo và Báo điện tử) cùng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội Báo toàn quốc 2026.

Gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam được chia thành 3 khu vực. Khu Tiên phong tái hiện những đóng góp của Thông tấn xã Việt Nam trong hơn 80 năm đồng hành cùng dân tộc. Lớp lớp các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên thông tấn đã Tiên phong trên mọi mặt trận, có mặt tại những sự kiện lịch sử của đất nước, ghi lại hình ảnh Nhân dân Thủ đô trong kháng chiến, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975…

Các đại biểu tại không gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Khu Kiến tạo khắc họa hình ảnh những người làm báo thông tấn thực sự là những chiến sỹ xung kích, mang trong bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến, dấn thân vì sự nghiệp chung của dân tộc, là lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa các Nghị quyết chiến lược được Bộ Chính trị ban hành.

Khu Kết nối là không gian hiện đại, giàu tính tương tác của Thông tấn xã Việt Nam với các sản phẩm thông tin đa phương tiện, các ấn phẩm sách, các trang thông tin đa nền tảng như trang Chuyển động số vừa ra mắt, chuyên trang “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,” trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Nâng cao vai trò “nguồn tin gốc” là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam khóa XXVI xác định “giữ vững giá trị nền tảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới.”

Thông tấn xã Việt Nam đã từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo vào quản lý, tác nghiệp, sản xuất và phân phối thông tin; mở rộng hiện diện trên các nền tảng số, tạo dòng thông tin chủ lưu tích cực. Với hệ sinh thái hơn 60 sản phẩm đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, Thông tấn xã Việt Nam cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chuẩn xác tới công chúng; góp phần định hướng tư tưởng, ổn định xã hội, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, đồng thời giữ vai trò chủ lực trong truyền thông các sự kiện lớn của đất nước.

Ban Tổ chức đánh giá cao sự tham gia, đóng góp của Thông tấn xã Việt Nam tại Hội Báo toàn quốc, không chỉ xây dựng gian trưng bày quy mô, nội dung phong phú, Thông tấn xã Việt Nam còn tham gia, tổ chức các phiên thảo luận tại Diễn đàn Báo chí, góp phần quan trọng vào thành công chung của Hội Báo năm nay.

Tổng Biên tập Báo Tin tức và Dân tộc Ninh Hồng Nga (bìa trái) và Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn (thứ hai từ phải sang) nhận giải thưởng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cùng với Giải thưởng Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc, Ban Tổ chức trao hai Giải A cho Chuyên trang “Đại hội Đảng XIV-Sự chuyển mình của dân tộc” của Báo Điện tử VietnamPlus và Bìa báo Tuần Tin tức “Xuân Bính Ngọ 2026: Mở cánh cửa tương lai.”

Bìa báo Tuần Tin tức Xuân Bính Ngọ 2026 của báo Tin tức và Dân tộc đã vượt lên trên 230 bìa báo, tạp chí, vinh dự được trao đồng giải A với báo Nhân dân ở hạng mục “Giải sản phẩm báo chí ấn tượng – Bìa báo.”

Báo Tuần Tin tức Xuân Bính Ngọ 2026 là bìa báo và cũng là tờ báo Tết gần như sớm nhất phát hành ngay sau khi Đại hội Đảng XIV kết thúc và thành công rất tốt đẹp, với thông điệp “Mở cánh cửa tương lai,” thể hiện khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bìa báo bao hàm được các lớp ý nghĩa xuyên suốt và quan trọng, thể hiện rõ nét các tiêu chí: Bản đồ Việt Nam phát sáng trên nền quả địa cầu thể hiện vị thế Việt Nam trong không gian toàn cầu; Đường viền ánh sáng tạo cảm giác và thông điệp Việt Nam được kết nối bằng công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo; Ngựa Xuân Bính Ngọ được cách điệu trên nền tảng tranh Đông hồ đang phi về phía trước tượng trưng cho tốc độ, khát vọng và tinh thần bứt phá nhưng không quên kế thừa nền tảng lịch sử.

Trên bìa báo, cờ Đảng và cờ Tổ quốc xuất hiện vừa đủ, không quá nặng tính tuyên truyền, nhưng vẫn xác định rõ định hướng chính trị của số báo. Dòng tiêu đề “Mở cánh cửa tương lai” ý nghĩa, ngắn gọn, giàu tính hành động và tích cực. Điểm giá trị là hình cờ Đảng biểu tượng cho Đại hội XIV nối liền với dòng tiêu đề, gửi thông điệp Đại hội Đảng XIV mở ra cánh cửa hướng tới tương lai.

Còn với Báo Điện tử Vietnam Plus, sản phẩm đạt giải là trang thông tin chuyên sâu mang tên “Đại hội Đảng XIV: Sự chuyển mình của dân tộc.”

Đây là sản phẩm báo chí đa phương tiện được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhằm mang đến cho độc giả cái nhìn toàn diện, sâu sắc và sinh động về vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành tựu nổi bật của đất nước cũng như khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Ngoài việc cung cấp thông tin, “Đại hội Đảng XIV: Sự chuyển mình của dân tộc” còn là không gian tương tác số hiện đại, nơi các giá trị lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội được kể lại bằng ngôn ngữ báo chí hiện đại hấp dẫn nhưng vẫn gần gũi với nhiều nhóm độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trang thông tin được cấu trúc thành bốn phần nội dung chính gồm: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Sự lãnh đạo của Đảng, Dấu ấn đất nước đổi mới và Trò chơi tin tức/News Game.

Điểm nổi bật xuyên suốt của trang thông tin “Đại hội Đảng XIV: Sự chuyển mình của dân tộc” là việc ứng dụng mạnh mẽ các yếu tố tương tác trong quá trình sản xuất và trình bày nội dung. Bên cạnh hệ thống bài longform được đầu tư công phu, chuyên trang còn tích hợp nhiều infographic trực quan, các bộ ảnh chuyên đề, bảng biểu, đồ họa động… Những yếu tố này giúp tăng khả năng truyền tải thông tin, nâng cao trải nghiệm đọc và tạo sự hấp dẫn về mặt thị giác.

Thiết kế giao diện được xây dựng theo hướng hiện đại, thẩm mỹ cao, tối ưu cho cả thiết bị máy tính và thiết bị di động. Cấu trúc nội dung được tổ chức khoa học, cho phép độc giả dễ dàng khám phá từng chuyên mục, đồng thời khuyến khích họ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu các nội dung chuyên sâu./.

Báo chí Việt Nam trong thời đại số: Cơ hội lớn nhưng cũng nhiều thách thức Tại Việt Nam, thời đại số không chỉ mở ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ mà còn đặt ra nhiều thách thức lớn đối với các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo và cả công chúng.