Giải Pickleball Báo Thể thao & Văn hóa 2026: Lan tỏa tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng báo chí - nghệ sĩ - doanh nhân

Diễn ra ngày 21/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giải Pickleball Báo Thể thao & Văn hóa 2026 quy tụ 128 vận động viên là nhà báo, nghệ sĩ, doanh nhân và người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông, tạo nên sân chơi thể thao kết hợp giao lưu giàu ý nghĩa nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Giải Pickleball Báo Thể thao & Văn hóa 2026 do Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp cùng Picklehome tổ chức, diễn ra tại sân Picklehome (Thành phố Hồ Chí Minh), đúng dịp 21/6 – Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Sự kiện quy tụ 128 vận động viên tham gia tranh tài ở hai nội dung Đôi Nam và Đôi Nam – Nữ, với sự góp mặt của đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên cùng nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và khách mời trong lĩnh vực văn hóa – giải trí.

Ông Phan Văn Đông - Phó Giám đóc Trung tâm thông tin TTXVN khu vực phía Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh môn chơi pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam, giải đấu tiếp tục cho thấy sức lan tỏa của môn thể thao này nhờ tính linh hoạt, dễ tiếp cận và khả năng kết nối cộng đồng cao. Không chỉ dừng lại ở hoạt động rèn luyện thể chất, pickleball còn trở thành cầu nối giúp các cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau mở rộng giao lưu, tăng cường tương tác và xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp.

Giải đấu được tổ chức với mục tiêu tạo ra một không gian thể thao lành mạnh, đồng thời thúc đẩy tinh thần giao lưu giữa báo chí, nghệ sĩ và cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua các trận đấu, vận động viên không chỉ thi đấu mà còn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường sự gắn kết trong môi trường mang tính mở và đa dạng.

Danh sách tham dự năm nay ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như MC Lý Chánh, diễn viên Huy Khánh, Long Đẹp Trai, ca sĩ Phạm Anh Khoa, diễn viên Hải Triều, siêu mẫu Kỳ Hân, người mẫu Đoàn Thanh Thảo, siêu mẫu Trúc Nguyễn, ca sĩ Diệp Anh, Thiên Vũ, MC Thảo Nhi, diễn viên Trần Nghĩa, ca sĩ Titi, Trà My, đạo diễn Vũ Hồng Thắng… cùng nhiều doanh nhân và khách mời khác.

Diễn viên Huy Khánh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban tổ chức cho biết giải đấu không đặt nặng yếu tố thành tích mà hướng đến tinh thần thể thao, sự gắn kết và trải nghiệm chung của các vận động viên. Chính vì vậy, các nội dung thi đấu được thiết kế theo hướng tạo nhiều cơ hội giao lưu, đảm bảo tính cạnh tranh nhưng vẫn giữ được không khí thân thiện, cởi mở đặc trưng của phong trào pickleball.

Công tác tổ chức năm nay được triển khai bài bản từ khâu truyền thông, tiếp đón vận động viên, bố trí sân thi đấu đến hậu cần và điều phối trận đấu, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và trải nghiệm tốt nhất cho người tham dự. Điều này góp phần nâng cao chất lượng giải đấu so với các mùa trước, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của phong trào.

MC Lý Chánh (áo trắng) và Nhà báo Hoàng Quỳnh của Báo Thanh Niên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải đấu cũng nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và thương hiệu, góp phần hoàn thiện công tác tổ chức và nâng cao quy mô sự kiện. Sự tham gia của các đơn vị tài trợ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ mà còn thể hiện sự quan tâm đối với các hoạt động thể thao cộng đồng và các chương trình kết nối giữa các lĩnh vực xã hội.

Giải Pickleball Báo Thể thao & Văn hóa 2026 diễn ra trong khung thời gian từ 8h00 đến 13h00 ngày 21/6/2026, gồm lễ khai mạc, thi đấu các nội dung và lễ trao giải. Sự kiện do Báo Thể thao & Văn hóa – Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Picklehome.

Giải diễn ra trong ngày 21/6. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải đấu nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và thương hiệu uy tín. Trong đó, nhà tài trợ Vàng gồm Kamito và Cơm Niêu Thiên Lý; nhà tài trợ Bạc gồm Tập đoàn Hùng Nhơn, Công ty In ITAXA, Trường Kinh Doanh và Quản Trị Thuỵ Sỹ (SSBM) và DKRS./.