Đổi mới để Công đoàn gần người lao động hơn

Sau thành công của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, yêu cầu đặt ra là nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, phát triển đoàn viên, chăm lo người lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cũng được thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 2 (khóa XIV), diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 21/6.

Nhấn mạnh trách nhiệm của Ban Chấp hành khóa XIV là chuyển các chủ trương thành hành động cụ thể, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết các văn bản được xem xét lần này, từ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đến các quy chế làm việc sẽ định hướng cho hoạt động Công đoàn trong ít nhất 5 năm tới trên tinh thần xuyên suốt là tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy dân chủ, đề cao tính chủ động và bảo đảm kỷ cương trong toàn hệ thống.

Một trong những nội dung trọng tâm là việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2026 từ 1 triệu xuống còn 750.000 người được các đại biểu đồng tình.

Các đại biểu cho rằng việc xác định chỉ tiêu phù hợp sẽ tạo điều kiện để các cấp Công đoàn tập trung nguồn lực củng cố Công đoàn cơ sở và đổi mới phương thức hoạt động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Góp ý tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Thành phố Đà Nẵng Phan Thị Thúy Linh cho rằng việc thành lập Công đoàn cấp xã, phường là cần thiết để đáp ứng mô hình chính quyền địa phương mới, song cần tính toán kỹ quy mô, biên chế và cơ chế tài chính để bảo đảm hoạt động thực chất. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Nhiều đại biểu cũng kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về mô hình Công đoàn ngành tại địa phương và quy chế hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Việc tích hợp các nội dung từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 vào chương trình hành động toàn khóa được coi là giải pháp quan trọng nhằm giảm chồng chéo, tạo sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh hoàn thiện thể chế, hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, đời sống người lao động có sự cải thiện tích cực với thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm đạt khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hơn 12 triệu lượt đoàn viên đã được thụ hưởng các chương trình hỗ trợ với tổng kinh phí trên 10.380 tỷ đồng.

Phong trào thi đua "Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt" được phát động trên phạm vi toàn quốc nhằm khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, làm chủ công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong công tác bảo vệ quyền lợi, Công đoàn đã tham gia góp ý 33 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện khảo sát tiền lương và điều kiện làm việc để có cơ sở đề xuất các chính sách an sinh phù hợp.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng hoạt động giữa các Công đoàn cơ sở vẫn chưa đồng đều, năng lực thương lượng còn hạn chế và tiến độ chuyển đổi số trong hệ thống vẫn chậm. Do đó, trong 6 tháng cuối năm 2026, các cấp công đoàn sẽ tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV; tập trung phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư người lao động để dự báo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Theo Tổng Liên đoàn Việt Nam, thời gian tới sẽ ưu tiên nguồn lực cho các chương trình chăm sóc sức khỏe, dự án nhà ở xã hội cho công nhân từ tài chính công đoàn và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ đoàn viên minh bạch, thuận tiện. Những quyết sách từ hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành khóa XIV được kỳ vọng là tiền đề quan trọng hướng tới dấu mốc 100 năm Công đoàn Việt Nam với một tổ chức đại diện cho người lao động ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và thực chất./.

Danh sách Chủ tịch và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng 4 Phó Chủ tịch được bầu gồm Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa.