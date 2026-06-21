Quảng Trị: Khống chế kịp thời hai vụ cháy rừng giữa cao điểm nắng nóng

Ngày 21/6, các lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã kịp thời khống chế, dập tắt hai vụ cháy rừng xảy ra tại xã Kim Ngân và xã Đông Trạch, hạn chế thiệt hại về tài nguyên rừng và không để xảy ra thiệt hại về người.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy rừng tại khu vực bản Mới, xã Kim Ngân và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Làng Ho (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) huy động 8 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an, Kiểm lâm, Lâm trường, chính quyền địa phương và người dân tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 12 giờ 50 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1 ha, chủ yếu là keo nhỏ và thực bì, không ghi nhận thiệt hại về người.

Tiếp đó, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận được tin báo về vụ cháy thực bì rừng phòng hộ tại thôn Quý Thuận, xã Đông Trạch. Đơn vị đã huy động 20 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân triển khai dập lửa.

Lực lượng chức năng khẩn trương khống chế vụ cháy rừng tại xã Kim Ngân, Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến khoảng 14 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, diện tích cháy khoảng 1.000 m², chủ yếu là thực bì rừng phòng hộ. Nguyên nhân của cả hai vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo ghi nhận, Quảng Trị đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C. Chỉ trong ba ngày từ 19-21/6, trên địa bàn đã liên tiếp xảy ra bốn vụ cháy rừng phòng hộ và rừng ven biển. Đáng chú ý, hai vụ cháy tại xã Ninh Châu diễn ra trên diện rộng, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do lớp thực bì dày tích tụ lâu ngày.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan và nguy cơ cháy rừng ở mức cao, lực lượng chức năng khuyến cáo các chủ rừng thường xuyên vệ sinh, phát dọn thực bì trên diện tích được giao quản lý; người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyệt đối không đốt thực bì hoặc sử dụng nguồn lửa thiếu kiểm soát trong và ven rừng trong thời kỳ nắng nóng kéo dài./.

Quảng Trị: Liên tiếp xảy ra cháy rừng trong thời điểm nắng nóng gay gắt Khoảng 50ha rừng chủ yếu là tràm, cỏ và thực bì đã bị cháy tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

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