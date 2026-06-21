An Giang quyết tâm hoàn tất hạ tầng phục vụ APEC 2027 trước tháng 6/2027

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, mục tiêu đã được ấn định, các dự án, công trình hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc phải xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, thẩm mỹ, hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2027.

"Mệnh lệnh" từ đại công trường

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, Hội nghị APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm và vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang.

Từ nay đến khi diễn ra hội nghị không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc phải thực hiện còn rất lớn, đòi hỏi sự tập trung cao nhất của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ, hành động quyết liệt, kỷ cương, công khai, minh bạch với tinh thần thượng tôn pháp luật và vì lợi ích chung. Các dự án, công trình hạ tầng phải hoàn thành trước 3-6 tháng so với thời điểm diễn ra hội nghị.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, đặc khu Phú Quốc thực hiện kỷ luật "thép" trong từng dự án, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát. Các đơn vị chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh nghiêm cấm việc lợi dụng cơ chế đặc thù của 21 dự án cấp bách phục vụ Hội nghị APEC 2027 (theo Quyết định số 948/QĐ-TTg) để áp dụng sai mục đích cho các dự án khác.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải cam kết không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm, trục lợi chính sách, tiêu cực, tham nhũng, hối lộ… Nếu để xảy ra vi phạm do buông lỏng quản lý, chậm phát hiện sai phạm thì người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tiếp đến, tỉnh tập trung tháo gỡ những "nút thắt" trong triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng, nhất là khơi thông thủ tục, không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc hay chậm trễ trong giải quyết hồ sơ hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Đặc khu Phú Quốc hoàn thành 100% mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng tiến độ; xử lý vi phạm đất đai, kiên quyết chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép và các hành vi trục lợi chính sách.

Trong cuộc chạy đua với thời gian, quan điểm xuyên suốt của tỉnh trong chỉ đạo thực hiện các dự án APEC là không chủ quan, không để chậm trễ, không để phát sinh điểm nghẽn do thiếu trách nhiệm.

Các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 phải cơ bản hoàn thành trước ngày 31/5/2027 để có đủ thời gian kiểm tra, nghiệm thu, vận hành thử và bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn.

Công trường thi công Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027 và các công trình chức năng. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Thi công "3 ca, 4 kíp"

Hướng tới Hội nghị APEC 2027, đặc khu Phú Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ với 21 dự án hạ tầng trọng điểm. Bằng những cơ chế điều hành linh hoạt như "luồng xanh" thủ tục và phương châm "6 rõ," tỉnh An Giang đang dồn lực đưa các công trình về đích đúng hạn, sẵn sàng cho sự kiện đối ngoại mang tầm vóc quốc tế.

Tính đến tháng 6/2026, bức tranh hạ tầng phục vụ APEC 2027 đã lộ diện rõ nét với 21 dự án chiến lược, chia thành hai nhóm: 10 dự án đầu tư công và 11 dự án hợp tác công tư (PPP)/đầu tư kinh doanh. Đây không chỉ là những công trình phục vụ sự kiện APEC, mà còn là nền tảng bền vững cho sự phát triển của đặc khu Phú Quốc trong tương lai.

Những ngày này, không khí làm việc khẩn trương trên khắp các công trường trọng điểm như: Trung tâm Hội nghị, đường tỉnh 975, đại lộ APEC, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc… Các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp," kể cả ban đêm và ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ.

Cụ thể như dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, một biểu tượng mới của giao thông xanh đang được đẩy nhanh tiến độ lập và thẩm định thiết kế, áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến từ nước ngoài. Dự án thi công đến nay đạt 16,5% kế hoạch, dự kiến hoàn thành trước 30/5/2027.

Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hạng mục công trình đường cất hạ cánh thi công gần như hoàn thiện đạt khối lượng hơn 96%, nhà ga T2 trên 45%, nhà ga VIP 74,8% kế hoạch, dự kiến hoàn thành trước 30/12/2026.

Tiếp đến, dự án Trung tâm tổ chức hội nghị APEC quy mô 6.500 chỗ ngồi, nhà hát đa năng 4.000 chỗ, là "trái tim" của sự kiện đã đạt 46,58% khối lượng và đang được tập trung cao độ cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trước 30/5/2027.

Cùng đó, đại lộ APEC thi công đạt 34,8% kế hoạch, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2026; đường tỉnh 975 thi công đạt 69,5% kế hoạch, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2026… Các dự án hồ nước, khu xử lý rác, nhà máy điện rác, nhà máy xử lý nước thải và chất thải, khu đô thị hỗn hợp, khu tái định cư… đang bám sát từng mốc tiến độ với tinh thần thi công "vượt nắng, thắng mưa."

Đảo Ngọc Phú Quốc đang từng ngày khoác áo mới, tạo nên một diện mạo văn minh, tinh tế, hiện đại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa chia sẻ, đặc khu đang chỉnh trang cảnh quan toàn diện. Hai dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại khu vực An Thới và Dương Đông đang tập trung thi công, hoàn thành lần lượt là 93,8% và 96,3% khối lượng.

Phương án xây dựng, bố trí biểu tượng của 21 nền kinh tế thành viên APEC đang xin ý kiến để đảm bảo đúng lễ tân, đối ngoại và hài hòa với không gian tổ chức hội nghị.

Phú Quốc cùng với ngành chức năng chọn cây xanh, thảm thực vật cho các tuyến đường trọng điểm, phù hợp với khí hậu đặc thù của đảo, duy trì cảnh quan bền vững. Đặc khu lập lại trật tự, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xây dựng trái phép dọc các tuyến đường phục vụ hội nghị để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Phú Quốc đang được định hướng điều chỉnh quy hoạch chung để trở thành một đô thị biển đảo hiện đại, xanh và thông minh, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Các tiêu chí về năng lượng sạch, giao thông xanh và bảo tồn tài nguyên rừng, biển được tích hợp sâu vào quy hoạch.



Dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác chuẩn bị APEC 2027, nhưng con đường về đích vẫn còn những thách thức không nhỏ, đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng và bồi thường, tái định cư.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ và tinh thần trách nhiệm cao của địa phương, các dự án phục vụ APEC 2027 đang dần hoàn thiện trên cơ sở kiểm soát tiến độ dự án theo từng mốc cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng đơn vị, tạo nên một guồng quay hiệu quả.

Hội nghị APEC 2027 không chỉ là một sự kiện ngoại giao, mà là đòn bẩy để Phú Quốc vươn mình trở thành một đặc khu hiện đại, văn minh và bền vững. Những đại lộ rộng mở, những công trình ngầm hóa hiện đại và một sân bay tầm cỡ quốc tế chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế./.



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