Đồng hành cùng doanh nghiệp, tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương vừa có cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2026 nhằm lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số.”

Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế. Do đó, bên cạnh công tác báo cáo, điều quan trọng hơn là cung cấp cơ sở thực tiễn để tham mưu Chính phủ trong điều hành, nhất là khi kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chủ chốt của đất nước.

Theo Thứ trưởng Phương, những biến động quốc tế, đặc biệt là căng thẳng và xung đột tại khu vực Trung Đông, đã tác động không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp, dù Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ.

Hiện, Bộ Tài chính đang tham mưu Chính phủ thực hiện thêm nhiều chính sách hỗ trợ trong những tháng cuối năm; trong đó, có đề xuất gia hạn thời gian nộp một số loại thuế và tiền thuê đất nhằm cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều Bộ đặc biệt quan tâm là những khó khăn thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải, nhất là ở các ngành xuất khẩu.

Theo Thứ trưởng Phương, ngoài các chính sách hỗ trợ, đầu ra thị trường là yếu tố quyết định đối với hoạt động sản xuất. Bộ Tài chính mong muốn được nghe phản ánh về nhu cầu thị trường, khả năng mở rộng sản xuất, cũng như các khó khăn liên quan đến nguồn lực phát triển, đặc biệt là tiếp cận vốn và tín dụng.

Những kiến nghị từ doanh nghiệp sẽ là cơ sở để hoàn thiện các giải pháp điều hành. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quan tâm đến xu hướng chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực tư nhân.

Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp cho rằng, nhiều quy định pháp luật hiện nay chưa theo kịp thực tiễn, làm gia tăng chi phí và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành đẩy nhanh việc rà soát, sửa đổi các quy định bất cập.

Lễ bàn giao 15 xe buýt THACO thương hiệu Việt Nam xuất khẩu sang Philippines, tháng 12/2019. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Nhằm đẩy nhanh việc rà soát, sửa đổi các quy định bất cập của khu vực kinh tế tư nhân, Thứ trưởng Phương đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Những nội dung có thể hướng dẫn ngay cần được triển khai kịp thời, trong khi các vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc gửi ý kiến trong thời gian sớm nhất để phục vụ công tác tổng hợp. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ xây dựng báo cáo khái quát về tình hình khu vực kinh tế tư nhân, phản ánh những khó khăn nổi bật và đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo lãnh đạo Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Đảng và Nhà nước luôn xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, việc nhận diện và xử lý các rào cản đối với doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Do đó, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cần có sự vào cuộc của nhiều bộ, ngành, không riêng Bộ Tài chính. Các cơ quan quản lý phải tăng cường đối thoại, lắng nghe và xử lý kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cần giải quyết ngay, còn các nội dung vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đánh giá sơ bộ cho thấy cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đang nỗ lực đồng hành cùng Nhà nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Một số lĩnh vực như: thương mại điện tử, xuất khẩu thủy sản và dệt may vẫn duy trì đà phát triển tích cực. Tuy nhiên, nhiều ngành hàng khác đang chịu tác động từ biến động kinh tế toàn cầu, chi phí logistics tăng và các chính sách từ thị trường đối tác…/.

Khơi thông mọi nguồn lực vĩ mô hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số Những kết quả tích cực trong năm tháng đầu năm 2026 đang tạo ra tiền đề vững chắc để Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

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