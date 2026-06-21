Hyundai và Kia tăng trưởng mạnh tại Ấn Độ nhờ dòng xe SUV

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Ấn Độ (SIAM) vừa công bố, hai hãng xe Hàn Quốc là Hyundai và Kia đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng tại thị trường này trong 5 tháng đầu năm 2026, nhờ sức hút lớn từ các dòng xe thể thao đa dụng (SUV).

Cụ thể, doanh số bán xe du lịch của Hyundai đạt 266.317 chiếc (tăng 10,1%), giúp hãng giữ vị trí thứ tư tại Ấn Độ. Kia đạt mức tăng 14,6%, đứng thứ sáu. Tổng cộng, hai hãng đã bán được 405.514 xe, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ các dòng SUV. Bộ đôi Creta và Venue chiếm hơn một nửa tổng doanh số bán xe của Hyundai. Trong khi đó, Seltos và Sonet đóng góp tới 76,3% lượng xe bán ra của Kia.

Kết quả này khẳng định chiến lược tập trung vào xe gầm cao đang giúp Hyundai và Kia duy trì vị thế cạnh tranh vững chắc tại một trong những thị trường ôtô lớn nhất thế giới./.

Hyundai hợp tác đào tạo nhân lực kỹ thuật ôtô tại Việt Nam Hyundai sẽ tham gia trực tiếp vào việc xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có thể làm việc ngay tại các nhà máy sản xuất linh kiện và lắp ráp ôtô.