Xuất khẩu ôtô của Trung Quốc trong tháng 5 tăng mạnh

Xuất khẩu ôtô trong tháng 5/2026 của Trung Quốc tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 809.000 chiếc xe.

Số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) cho biết đà tăng mạnh được thúc đẩy nhờ nhu cầu toàn cầu đối với xe điện (EV) tăng trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông.

Theo CAAM, riêng lượng xe điện thuần và xe hybrid sạc điện xuất khẩu đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, đạt khoảng 435.000 xe, chiếm hơn 1/2 tổng xuất khẩu ôtô trong tháng 5.

Trong khi xuất khẩu tăng mạnh, thị trường nội địa Trung Quốc lại ghi nhận xu hướng trái ngược.

Doanh số ôtô chở khách trong tháng 5 ở nước này giảm 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,44 triệu xe, giảm tháng thứ bảy liên tiếp.

Doanh số xe động cơ đốt trong, bao gồm xăng và diesel, giảm gần 42% khi thị phần xe điện tiếp tục mở rộng.

Các hãng xe, đặc biệt là BYD - hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc, đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra nước ngoài, tập trung vào các thị trường như Mỹ Latinh, châu Á và châu Âu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu một phần do việc cắt giảm các chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện.

Theo các nhà phân tích của UBS, xuất khẩu ôtô chở khách của Trung Quốc có thể tăng khoảng 40% trong năm 2026, trong khi xuất khẩu xe điện có thể tăng tới 80%. Chuyên gia Paul Gong của UBS cho rằng giá dầu cao đang tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với xe điện trên toàn cầu.

Trong khi đó, S&P Global Ratings dự báo xuất khẩu ôtô của Trung Quốc sẽ duy trì đà tăng mạnh trong năm tới, với mức tăng trưởng từ 30-50%.

Trung Quốc hiện là nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 1/4 số xe mới bán ra toàn cầu năm ngoái là xe điện, và tỷ lệ này dự kiến tiếp tục tăng trong năm nay.

IEA dự báo doanh số xe điện có thể đạt 23 triệu chiếc vào năm 2026, chiếm gần 30% tổng thị trường ôtô toàn cầu.

Riêng BYD, đã xuất khẩu hơn 160.000 xe trong tháng 5, tăng 80% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu bán 1,5 triệu xe ra thị trường quốc tế trong năm nay, tăng mạnh so với 1,05 triệu xe năm ngoái, qua đó tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu, vượt Tesla về doanh số xe điện.

Giới phân tích nhận định việc mở rộng xuất khẩu không chỉ giúp các hãng xe Trung Quốc tăng trưởng mà còn cải thiện biên lợi nhuận, trong bối cảnh cạnh tranh giá khốc liệt tại thị trường nội địa đã bào mòn lợi nhuận của ngành trong năm qua./.

Trung Quốc dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường xe điện năm 2025 Với khoảng 44 triệu xe điện đang lưu thông, Trung Quốc tiếp tục bỏ xa các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường xe điện trong năm 2025.