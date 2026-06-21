Cuộc đua điện thoại màn hình gập bước sang giai đoạn bùng nổ

Thị trường điện thoại thông minh màn hình gập toàn cầu đang đứng trước bước ngoặt mới khi Samsung Electronics mở rộng mạnh danh mục sản phẩm, trong khi Apple được cho là chuẩn bị trình làng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên.

Giới chuyên gia công nghệ nhận định sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai “ông lớn” điện thoại hàng đầu thế giới có thể làm thay đổi đáng kể cục diện thị trường trong những năm tới.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Samsung Electronics ngày 21/6 cho biết hãng này dự kiến tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked tại London (Anh) vào ngày 22/7 để ra mắt thế hệ điện thoại màn hình gập mới gồm Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8.

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến lược mới của Samsung là việc mở rộng dòng Fold thành nhiều phiên bản nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Theo đó, Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn được cho là sẽ áp dụng thiết kế mới với chiều ngang được mở rộng, mang dáng dấp tương tự một cuốn hộ chiếu khi gập lại, thay cho kiểu thiết kế dài và hẹp vốn được duy trì trong nhiều thế hệ trước.

Mẫu Fold 8 tiêu chuẩn dự kiến có màn hình ngoài khoảng 5,4 inch và màn hình chính 7,6 inch, với tỷ lệ gần 4:3 khi mở hoàn toàn. Trong khi đó, Samsung được cho là sẽ lần đầu tiên giới thiệu phiên bản Galaxy Z Fold 8 Ultra ở phân khúc cao cấp.

Thiết bị này dự kiến có màn hình ngoài khoảng 6,5 inch, màn hình chính gần 8 inch cùng nhiều nâng cấp về phần cứng như hỗ trợ bút S Pen và pin dung lượng 5.000 mAh.

Các chuyên gia công nghệ Hàn Quốc đánh giá việc Samsung đa dạng hóa dòng điện thoại gập là động thái chuẩn bị cho sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt khi Apple chính thức tham gia thị trường.

Theo nhiều nguồn tin công nghệ quốc tế, Apple có thể ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên cùng dòng iPhone 18 vào tháng 9 năm nay.

Sản phẩm được đồn đoán mang tên iPhone Ultra và sử dụng thiết kế gập ngang dạng cuốn sách tương tự dòng Fold của Samsung.

Các thông tin rò rỉ cho thấy thiết bị sẽ sở hữu màn hình ngoài khoảng 5,5 inch và màn hình chính 7,8 inch khi mở ra, với tỷ lệ hiển thị gần 4:3 tương tự dòng máy tính bảng iPad.

Bên cạnh thiết kế mới, Apple được cho là tập trung giải quyết một trong những hạn chế lớn nhất của điện thoại gập hiện nay là nếp gấp trên màn hình. Thiết bị cũng được kỳ vọng trang bị khung titan, bộ xử lý thế hệ mới A20 và bộ nhớ RAM 12 GB nhằm hướng tới phân khúc cao cấp.

Sự tham gia của Apple được đánh giá có thể tạo ra những thay đổi đáng kể về thị phần trên thị trường điện thoại gập toàn cầu. Số liệu của Counterpoint Research - một công ty nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu toàn cầu chuyên về ngành công nghệ, truyền thông và viễn thông, cho thấy Samsung hiện dẫn đầu thị trường điện thoại gập với khoảng 40% thị phần toàn cầu tính theo lượng máy xuất xưởng năm 2025, tiếp theo là Huawei với khoảng 30%. Tại Bắc Mỹ, Samsung cũng đang duy trì vị trí số một với thị phần khoảng 51%.

Tuy nhiên, Counterpoint Research dự báo sự xuất hiện của Apple có thể nhanh chóng tái định hình cục diện cạnh tranh.

Theo đó, thị phần điện thoại gập toàn cầu của Samsung có thể giảm xuống khoảng 31%, trong khi Apple có khả năng chiếm tới 28% ngay trong giai đoạn đầu tham gia thị trường. Tại Bắc Mỹ, Apple được dự báo có thể vươn lên dẫn đầu với khoảng 46% thị phần, vượt xa mức 29% của Samsung.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của điện thoại màn hình gập vẫn là giá bán cao.

Do sử dụng công nghệ bản lề phức tạp cùng màn hình kích thước lớn, chi phí sản xuất điện thoại gập cao hơn đáng kể so với điện thoại thông minh truyền thống. Áp lực từ giá linh kiện bán dẫn và những bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang đẩy giá sản phẩm tiếp tục tăng.

Sau khi điều chỉnh giá đối với một số dòng điện thoại cao cấp trong thời gian qua, Samsung được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá đối với thế hệ Fold mới. Giới chuyên môn nhận định Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn có thể được bán với giá khoảng 2,5 triệu won (khoảng 1.637 USD), trong khi phiên bản Ultra nhiều khả năng vượt ngưỡng 3 triệu won.

Về phía Apple, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên cũng được dự báo có giá khoảng 2.000 USD, tương đương gần 3 triệu won tại thị trường Hàn Quốc.

Các chuyên gia công nghệ Hàn Quốc nhận định năm 2026 có thể trở thành dấu mốc quan trọng đối với ngành điện thoại màn hình gập.

Việc Samsung mở rộng danh mục sản phẩm và Apple chính thức tham gia cuộc chơi không chỉ làm gia tăng cạnh tranh ở phân khúc cao cấp mà còn tạo động lực thúc đẩy toàn bộ thị trường phát triển trong giai đoạn tới./.

Samsung thống trị thị trường toàn cầu về điện thoại gập Samsung tiếp tục dẫn đầu thị trường điện thoại gập toàn cầu trong quý 3 với 64% thị phần, nới rộng khoảng cách với các đối thủ khi dòng Galaxy Z Fold7 trở thành động lực tăng trưởng chính.