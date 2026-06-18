CEO Tim Cook: Apple sẽ tăng giá sản phẩm do thiếu hụt chip nhớ vì AI

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 17/6, Giám đốc điều hành (CEO) Apple Tim Cook xác nhận hãng có kế hoạch tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí chip nhớ DRAM và chip lưu trữ NAND đang tăng phi mã.

Ông Cook thừa nhận việc tăng giá là không thể tránh khỏi, do những nỗ lực tự gánh chịu chi phí nhằm bảo vệ khách hàng của Apple đã vượt mức chịu đựng. So với năm ngoái, chi phí cho chip hiện đã tăng gấp 4 lần.

Dù Apple chưa công bố thời điểm tăng giá hay danh sách sản phẩm bị ảnh hưởng, giới chuyên gia cho rằng iPhone chắc chắn nằm trong diện này.

Công ty nghiên cứu TechInsights ước tính Apple sẽ phải cộng thêm 270 USD vào giá bán dòng iPhone Pro thế hệ tiếp theo (vốn đang có giá khởi điểm 1.099 USD với mẫu iPhone 17 Pro) để giữ nguyên biên lợi nhuận.

Ngoài ra, đồng hồ Apple Watch, máy tính Mac, máy tính bảng iPad và kính thực tế ảo Vision Pro cũng có thể bị ảnh hưởng.

Theo ông Cook, chi phí chip nhớ và lưu trữ đều đang là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là trên thị trường DRAM.

Ông lưu ý rằng các nhà cung cấp đang ưu tiên phân bổ năng lực sản xuất cho dòng chip nhớ băng thông cao (HBM) chuyên dùng trong máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI).

Điều này dẫn đến nghịch lý là nguồn cung cho thiết bị tiêu dùng thu hẹp ngay lúc nhu cầu tăng cao, tạo cớ để các nhà sản xuất chip đẩy giá lên mạnh.

Bàn về giải pháp, CEO Apple cho biết hãng sẵn sàng dùng tiền mặt dự trữ để hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất trên thị trường, nhưng khẳng định không có kế hoạch tự xây dựng nhà máy chip nhớ.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang sở hữu nhiều doanh nghiệp chip nhớ hàng đầu nhưng bị Mỹ áp đặt hạn chế an ninh quốc gia, ông Cook bày tỏ quan điểm rằng mọi rào cản đều nên được đưa lên bàn đàm phán để tận dụng mọi nguồn cung khả thi.

Tính đến hiện tại, xu hướng AI chưa mang lại nhiều lợi ích cho Apple. Công ty đang chịu sức ép lớn trong việc định hình chiến lược AI trên thiết bị.

Hồi đầu năm, Apple thậm chí phải trả 250 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện quảng cáo sai sự thật do không cung cấp được các tính năng AI như đã hứa hẹn từ hai năm trước.

Dù tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu đầu tháng này, hãng đã chứng minh những bước tiến mới với bản cập nhật trợ lý ảo Siri, nhưng nghịch lý là việc đưa thêm tính năng xử lý AI trực tiếp lên thiết bị sẽ lại càng ngốn nhiều dung lượng bộ nhớ hơn.

Vòng luẩn quẩn này dường như sẽ dẫn đến một kết cục tất yếu: người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn để sở hữu sản phẩm của Apple./.

Apple ra mắt phiên bản trợ lý giọng nói Siri tích hợp AI thế hệ mới Phiên bản mới mang tên Siri AI cho phép trợ lý ảo khai thác những thông tin chuyên sâu hơn từ mạng internet khi trả lời các truy vấn của người dùng.

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