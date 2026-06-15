Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1061/QĐ-TTg về việc mở rộng và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định nêu rõ, mở rộng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, khu vực mở rộng có quy mô diện tích 194,84 ha thuộc địa bàn phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu vực mở rộng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh là một phần của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược hình thành từ kết quả nghiên cứu và phát triển được thực hiện trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ cao, công nghệ chiến lược và các nhiệm vụ, chức năng khác của Khu Công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chủ trì chỉ đạo, tổ chức triển khai, bảo đảm cân đối bố trí nguồn lực (nguồn vốn, nhân lực) để thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng và phát triển, hoạt động quản lý nhà nước, các chính sách hỗ trợ và các nhiệm vụ khác đối với Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh sau khi mở rộng theo đúng mục tiêu và nhiệm vụ được phê duyệt; chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hoạt động, hiệu quả đầu tư của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh sau khi mở rộng; triển khai việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và xác định ranh giới, vị trí khu vực mở rộng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo thống nhất với vị trí và quy mô diện tích đã được quy định.

Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế này quy định hoạt động đầu tư, xây dựng và phát triển; hoạt động quản lý nhà nước tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Khu Công nghệ cao), bao gồm khu vực mở rộng Khu Công nghệ cao (Khu vực mở rộng) và khu vực Khu Công nghệ cao đã triển khai được thành lập tại Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Công nghệ cao trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quy chế, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ của khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, trong đó tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ hiện đại, đồng bộ, thông minh, thân thiện môi trường; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối thuận lợi với khu vực xung quanh. Đối với Khu vực mở rộng, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050.

Xưởng thực hành tự động hóa với Robot tại Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với Khu vực mở rộng, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược hình thành từ kết quả nghiên cứu và phát triển được thực hiện trong Khu Công nghệ cao; thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, sản phẩm và chính sách mới về công nghệ cao, công nghệ chiến lược; hỗ trợ ươm tạo, liên kết đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ cao, công nghệ chiến lược và các nhiệm vụ, chức năng khác của Khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

Hình thành các trung tâm nghiên cứu, triển khai công nghệ tiên tiến đi đầu trong các lĩnh vực vi điện tử-công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học và vật liệu mới...; kết nối để hình thành các cụm liên kết ngành công nghiệp, dẫn dắt về hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm thúc đẩy mô hình cộng sinh công nghiệp và gắn kết chặt chẽ với khối đào tạo, nghiên cứu của các trường đại học; là hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ, kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, quy mô nguồn nhân lực.

Theo quy chế, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có) của Khu vực mở rộng phải đảm bảo cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính là hoạt động công nghệ cao, công nghệ chiến lược theo đúng mục tiêu và nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 Quy chế này và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Thiết kế quy hoạch, kiến trúc và kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ Khu Công nghệ cao phải đồng bộ, hiện đại, thân thiện môi trường, có tính thẩm mỹ, cung cấp các tiện ích quản lý thông minh đáp ứng các nhu cầu hoạt động, định hướng theo tiêu chuẩn đô thị thông minh và đảm bảo tính kết nối đồng bộ trong phạm vi Khu Công nghệ cao và khu vực xung quanh.

Việc đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao phải đảm bảo tuân thủ đúng định hướng, mục tiêu phát triển; tính chất, chức năng, nhiệm vụ; các ngành, lĩnh vực ưu tiên; các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại pháp luật về công nghệ cao, pháp luật có liên quan.

Các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến hoạt động của Khu Công nghệ cao thực hiện các trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật về công nghệ cao và quy định pháp luật có liên quan.

Ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được quy định tại pháp luật về công nghệ cao và pháp luật khác có liên quan, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, biện pháp và bố trí nguồn lực để thu hút, hỗ trợ các dự án đầu tư, các hoạt động công nghệ cao, công nghệ chiến lược và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Khu Công nghệ cao đảm bảo đúng quy định.

Các dự án đầu tư thực hiện hoạt động công nghệ cao, công nghệ chiến lược trong Khu Công nghệ cao đáp ứng các nguyên tắc và tiêu chí tương ứng với từng loại hình theo quy định tại pháp luật về công nghệ cao, có mục tiêu và nội dung hoạt động phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Khu Công nghệ cao và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành./.

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