Đà Nẵng công bố Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ 2026

Chiều 16/6, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 (DBFTW 2026).

Chủ trì buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết Tuần lễ DBFTW 2026 sẽ được tổ chức tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana và các trường đại học trên địa bàn.

Sự kiện nhằm tạo diễn đàn kết nối, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành với giới chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư quốc tế. Trọng tâm thảo luận xoay quanh các cơ chế pháp lý thử nghiệm (sandbox), phát triển tài chính số, tài chính xanh, cũng như chiến lược thu hút đầu tư vào vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chuỗi sự kiện có quy mô lớn với nhiều hoạt động chuyên sâu mang tầm quốc tế. Nổi bật là Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (VFF 2026) diễn ra trong hai ngày 09-10/7, dự kiến quy tụ khoảng 350 chuyên gia và các tổ chức tài chính hàng đầu.

Bên cạnh đó, Hội thảo "Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026" cùng Hội thảo "Đẩy mạnh gắn kết Ba nhà (Nhà nước - Đại học - Doanh nghiệp)" cũng được tổ chức nhằm khơi thông nguồn lực từ mạng lưới học thuật và khối doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh thông tin thêm về các hoạt động Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trong khuôn khổ Tuần lễ, thành phố sẽ triển khai không gian triển lãm giới thiệu các giải pháp công nghệ chip, vi mạch điện tử; Hội nghị bàn tròn về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng; cùng các chuyến khảo sát thực địa tại Khu Công nghệ cao, Cảng Liên Chiểu và Khu Thương mại tự do.

Để đảm bảo chuỗi sự kiện diễn ra thành công, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hiện đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và các công việc cần thiết khác../.