Insider One tổ chức Webinar về CDP & AI Agents cho doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam

Ngày 26/6 tới, Insider One sẽ tổ chức Growth Webinar Series với chủ đề ứng dụng CDP và AI Agent trong thực chiến marketing, quy tụ ba diễn giả từ Insider One, AntBuddy và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Khoảng cách giữa "đang dùng AI" và "AI thực sự tạo ra kết quả đo được" đang trở thành bài toán lớn nhất với các nhà lãnh đạo marketing, đặc biệt trong ngành dịch vụ, nơi mỗi tương tác khách hàng đều ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và niềm tin thương hiệu.

Webinar "Dữ Liệu Biết Nghĩ, Agent Biết Làm" được Insider One tổ chức để thu hẹp khoảng cách đó, bằng nội dung thực chiến thay vì lý thuyết.

Vấn Đề: Không Phải AI Kém, Mà Là Data Chưa Sẵn Sàng

Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào AI Agent nhưng kết quả không như kỳ vọng. Lý do không phải vì công nghệ yếu, mà vì Agent không biết khách hàng đó là ai, đã làm gì và đang cần gì.

Phần lớn doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam đang đối mặt với cùng một bức tranh: dữ liệu khách hàng nằm rải rác ở nhiều hệ thống không kết nối, team vận hành thủ công từng chiến dịch, và AI mới chỉ dừng ở mức thử nghiệm chứ chưa thực sự đi vào vận hành. Kết quả là chi phí tăng, tốc độ phục vụ chậm, và trải nghiệm khách hàng không được cá nhân hóa đúng mức.

Giải Pháp: CDP Là Nền Tảng, AI Agent Là Hành Động

Mô hình hiệu quả không phải là mua một công cụ AI rồi chạy, mà là xây dựng một vòng khép kín hoàn chỉnh.

Customer Data Platform (CDP) đóng vai trò nền tảng, hợp nhất dữ liệu từ tất cả điểm chạm thành hồ sơ khách hàng 360 độ theo thời gian thực. Trên nền tảng đó, AI Agent mới có thể hành động đúng người, đúng thời điểm, đúng kênh.

Tại webinar, Jack Nguyễn, Regional Managing Director SEA của Insider One, sẽ demo trực tiếp CDP 360 và Agent One trên platform thực tế, cho thấy cách một tương tác đi từ trigger đến hành động trong dưới một giây mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào.

Case Study Thực Tế Từ Doanh Nghiệp Việt Nam

Điểm nhấn của webinar là những câu chuyện thực chiến từ người đã triển khai.

Sanh Nguyễn, CMO Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, sẽ chia sẻ một bài toán đáng suy ngẫm. Sau khi tăng trưởng x57.5 lần trong bảy năm và đạt hơn 150.000 lượt dịch vụ mỗi năm, bệnh viện chạm ngưỡng 85% công suất và không thể mở rộng thêm cơ sở vật chất. Câu hỏi đặt ra là tăng trưởng tiếp theo đến từ đâu. Câu trả lời nằm ở CDP và AI Agent, giúp tối ưu giá trị từng bệnh nhân hiện có thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mở rộng. Phần chia sẻ đi thẳng vào những gì đã làm, đã sai và đã đo được.

Lợi Ngô, CEO AntBuddy, mang đến góc nhìn từ người xây và triển khai AI Omnichannel CRM cho hàng chục doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam. Ông sẽ lý giải vì sao 80% vấn đề của AI Agent đến từ quy trình, thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng và quản trị dữ liệu tuân thủ pháp luật, chứ không phải từ bản thân AI.

Thông Tin Sự Kiện & Cách Đăng Ký

"Dữ Liệu Biết Nghĩ, Agent Biết Làm" CDP & AI Agents Trong Thực Chiến Marketing ​ Thời gian: Thứ Sáu, 26/06/2026, 14:00 - 15:30 (GMT+7) Hình thức: Zoom Webinar Online, miễn phí ​ Diễn giả: CMO Sanh Nguyễn - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn CEO Lợi Ngô - AntBuddy Regional Managing Director SEA Jack Nguyễn - Insider One ​ Người tham dự live sẽ có cơ hội nhận tư vấn 1:1 miễn phí sau sự kiện và tham gia Lucky Draw với nhiều phần quà giá trị, bao gồm Thẻ Vàng 24K, Túi thể thao da Insider One và Voucher mua sắm.

Đăng ký miễn phí tại: https://bit.ly/3RV3uYs

Insider One và Hội đồng Cố vấn Sản phẩm định hình tương lai Agentic AI Quy tụ các lãnh đạo cấp cao và chuyên gia ngân hàng, chứng khoán, hàng không, bán lẻ, và công nghệ tài chính, CAB Vietnam 2026 bàn về tương lai của Agentic AI trong customer engagement.