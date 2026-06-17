Mạng xã hội Threads đạt mốc 500 triệu người dùng hàng tháng sau gần 3 năm

Meta vừa công bố mạng xã hội Threads đã đạt 500 triệu người dùng tích cực hàng tháng trên toàn cầu. Cột mốc này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của người dùng đối với một không gian nơi mọi người có thể chia sẻ suy nghĩ, theo dõi các chủ đề mình quan tâm và tham gia vào những cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi.

Threads xuất hiện trên các cửa hàng ứng dụng vào ngày 5/7/2023. Mạng xã hội này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk.

Được quảng cáo thông qua tài khoản Instagram của người dùng, Threads đã nhanh chóng được hơn 100 triệu người đã tải xuống trong vòng một tuần kể từ khi ra mắt tại 100 quốc gia.

Riêng tại Liên minh châu Âu (EU), nền tảng này phải đợi đến tháng 12/2023 mới được triển khai vì những lo ngại về quy định.

Nhờ lực đẩy từ Instagram, Threads trở thành ứng dụng được tải xuống nhanh nhất từ trước đến nay, phá vỡ kỷ lục trước đó do công cụ hội thoại ứng dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT nắm giữ.

Threads cán mốc 500 triệu người dùng tích cực hàng tháng trên toàn cầu.

Theo đại diện Meta, sự phát triển của Threads đến từ cộng đồng người dùng với sở thích và mối quan tâm đa dạng, từ nghệ thuật, thể thao, nuôi dạy con cái, văn hoá đại chúng cho đến các chủ đề đời sống hàng ngày.

Tại Việt Nam, người dùng, đặc biệt là các bạn trẻ, ngày càng chủ động tham gia vào những cuộc thảo luận công khai trên mạng xã hội, nơi họ có thể bày tỏ suy nghĩ, bắt kịp xu hướng và kết nối với những người có cùng sở thích.

Nhân cột mốc 500 triệu người dùng hàng tháng, Meta cho biết sẽ đưa tính năng Cộng đồng (Community) trên Threads ra khỏi giai đoạn thử nghiệm và giới thiệu thêm nhiều cập nhật mới, giúp người dùng dễ dàng tìm và tham gia các cộng đồng phù hợp với bản thân.

Một số cập nhật nổi bật bao gồm Trung tâm Cộng đồng với biểu tượng riêng, giúp người dùng dễ dàng tìm và chuyển đổi giữa các cộng đồng ngay từ menu chính; tính năng theo dõi tiến trình cộng đồng, cho phép người dùng biết khi nào một chủ đề sắp trở thành cộng đồng; cùng việc mở rộng danh hiệu thành viên nổi bật cho nhiều người dùng tích cực hơn trong các cộng đồng.

Trong thời gian tới, Meta cũng sẽ tiếp tục mở rộng trải nghiệm trò chuyện trực tiếp (Live Chats) trong nhiều cộng đồng hơn, với các tính năng như đồng tổ chức và chia sẻ lại những khoảnh khắc đáng chú ý lên bảng tin.

Đầu năm nay, tính năng Xu hướng (Trending Now) đã được giới thiệu tại Việt Nam, giúp người dùng nhanh chóng khám phá các chủ đề đang được thảo luận sôi nổi trên Threads. Tính năng này hiển thị 5 chủ đề thịnh hành và được cập nhật sau mỗi 30 phút, giúp người dùng dễ dàng bắt kịp các cuộc trò chuyện nổi bật mà không cần tìm kiếm thủ công.

Các chủ đề thịnh hành được xác định dựa trên mức độ thảo luận và tương tác của cộng đồng theo thực tế. Khi nhấn vào một chủ đề, người dùng sẽ tìm thấy các bài đăng liên quan, từ đó, họ có thể theo dõi, khám phá và chia sẻ quan điểm cá nhân.

Các cập nhật mới là một phần trong nỗ lực của Meta nhằm tiếp tục cải thiện Threads dựa trên phản hồi của người dùng, giúp nền tảng trở thành nơi mọi người dễ dàng tìm thấy cộng đồng của mình và tham gia vào những cuộc trò chuyện có ý nghĩa./.

Instagram ra mắt thuật toán cho phép người dùng tự kiểm soát nội dung được gợi ý Tính năng này hiển thị cho người dùng bản tóm tắt các sở thích hàng đầu của họ và cho phép họ nhập các chủ đề cụ thể để tinh chỉnh nguồn cấp dữ liệu của mình.