Công nghệ

Meta thừa nhận mắc sai lầm trong quá trình tái cơ cấu phục vụ AI

Trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng nóng lên, Meta tiếp tục gia tăng đầu tư mạnh cho lĩnh vực này. Hồi tháng 4/2026, tập đoàn đã nâng dự báo chi tiêu vốn trong năm lên mức 125-145 tỷ USD.

Minh Trang
CEO của Meta, Mark Zuckerberg. (Nguồn: TTXVN)
CEO của Meta, Mark Zuckerberg. (Nguồn: TTXVN)

Giám đốc điều hành (CEO) của Meta, Mark Zuckerberg vừa thừa nhận rằng tập đoàn công nghệ này đã mắc một số sai lầm trong quá trình tái cấu trúc lực lượng lao động xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong những năm gần đây, ông Zuckerberg đã đẩy mạnh đầu tư vào AI với quy mô lên tới hàng trăm tỷ USD nhằm tái định hình hoạt động của Meta xoay quanh công nghệ này. Đây cũng là xu hướng đang diễn ra tại nhiều tập đoàn lớn của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Trong một thông báo nội bộ mới đây gửi tới nhân viên, ông Zuckerberg cho biết tốc độ phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra những thay đổi sâu rộng và kéo theo không ít thách thức đối với doanh nghiệp.

Ông nói: “Với mức độ phức tạp của những thay đổi này, chúng tôi đã mắc sai lầm và gần như chắc chắn sẽ còn mắc thêm sai lầm trong tương lai.”

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Meta đang nỗ lực duy trì sự ổn định tối đa trong quá trình tái cơ cấu tổ chức. Ông Zuckerberg cho biết tập đoàn hiện không dự kiến tiến hành thêm các đợt sa thải trên diện rộng trong năm nay.

Theo ông, Meta sẽ tìm kiếm các vị trí công việc mới cho những nhân viên được điều chuyển sang nhiệm vụ huấn luyện mô hình AI.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Meta đã thực hiện một đợt tái cơ cấu lớn, cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu và chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các sáng kiến liên quan đến quy trình làm việc ứng dụng AI.

Ông Zuckerberg cho biết việc tạo ra các vị trí mới giúp tập đoàn có thể tinh gọn quy mô một số bộ phận, đồng thời vẫn duy trì khả năng điều chuyển nhân sự nếu phát sinh những quyết định chưa phù hợp.

Bên cạnh đó, Meta dự kiến tăng chi cho các hoạt động xây dựng đội ngũ, bao gồm nâng ngân sách cho các chương trình gặp mặt trực tiếp và sự kiện nội bộ.

Tập đoàn cũng đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi lập trình quy mô lớn vào tháng 7/2026 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm và đẩy nhanh quá trình phát triển các mô hình AI mới.

CEO Zuckerberg cũng cho biết Meta đã ghi nhận những lo ngại liên quan đến việc mở rộng phạm vi quản lý của các cấp lãnh đạo và sẽ điều chỉnh lại mô hình này.

Theo các thông tin trước đó, đơn vị Kỹ thuật AI Ứng dụng (Applied AI Engineering) mới thành lập của Meta được thiết kế với số lượng cấp quản lý hạn chế, trong đó mỗi quản lý có thể phụ trách tới 50 nhân viên chuyên môn.

Trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng nóng lên, Meta tiếp tục gia tăng đầu tư mạnh cho lĩnh vực này. Hồi tháng 4/2026, tập đoàn đã nâng dự báo chi tiêu vốn trong năm lên mức 125-145 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cuộc đua AI #Cuộc đua phát triển AI #Meta
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