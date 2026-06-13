G7 sẽ thảo luận về tương lai AI toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ diễn ra từ ngày 15-17/6 tại Evian-les-Bains, Pháp.

Bên cạnh việc thảo luận về khủng hoảng toàn cầu và thách thức kinh tế, hội nghị lần này đặc biệt chú trọng đến trí tuệ nhân tạo (AI) và an toàn trực tuyến.

Theo Văn phòng Tổng thống Emmanuel Macron, một nội dung quan trọng là tuyên bố chung về bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng, trong bối cảnh rủi ro trực tuyến ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G7 sẽ có buổi làm việc chung với giới lãnh đạo công nghệ vào ngày 17/6 để thảo luận về quy định pháp lý, hạ tầng AI và mạng lưới kỹ thuật số.

Danh sách khách mời từ ngành công nghệ gồm nhiều tên tuổi lớn, trong đó có Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind), Dario Amodei (Anthropic), Arthur Mensch (Mistral AI), cùng đại diện từ Cohere, Black Forest Labs, Sarvam AI, Synthesia, Meta, Salesforce và Sakana AI.

Sự hiện diện của họ cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp công nghệ trong việc định hình chính sách quốc tế.

Hội nghị G7 lần này không chỉ là diễn đàn chính trị mà còn là cầu nối giữa chính phủ và khu vực tư nhân. Việc kết nối chặt chẽ giữa các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo công nghệ phản ánh nỗ lực xây dựng một khung quản trị toàn cầu, nhằm cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và bảo đảm an toàn trực tuyến.

Đây được xem là bước đi quan trọng để định hướng tương lai phát triển AI, đồng thời ứng phó với những thách thức kinh tế - xã hội đang nổi lên trên toàn cầu./.

Hội nghị thượng đỉnh G7 từ bỏ kế hoạch ra tuyên bố chung G7 dự kiến sẽ không đưa ra tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Evian, Pháp từ ngày 15-17/6, nhằm tránh để lộ những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và những thành viên khác.

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