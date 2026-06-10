Samsung "bắt tay" các trường đại học Việt Nam thúc đẩy đào tạo chuyên gia AI, công nghệ lõi

Tin từ Samsung Việt Nam ngày 10/6 cho hay đơn vị này vừa ký nhiều biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2028 với các trường đại học và học viện hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam.

Cụ thể, các trường đối tác ký với Samsung trong tháng Sáu này gồm: Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong bối cảnh làn sóng chuyển đổi trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền công nghiệp công nghệ toàn cầu, phía Samsung cho hay đang thiết lập lộ trình nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược sang mô hình đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu chuyên sâu.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2028 là việc Samsung và các trường đại học, học viện hàng đầu Việt Nam tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực sau đại học như trao tặng học bổng dành cho học viên cao học tại các trường, cử các kỹ sư xuất sắc đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ chính quy tại các trường đại học đối tác để phát triển đội ngũ chuyên gia công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông đa phương tiện, bảo mật, mạng viễn thông thế hệ mới và các công nghệ cốt lõi của tương lai.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam (phải) và GS.TS. Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình hợp tác với các trường Đại học trong giai đoạn 2026-2028 sẽ được triển khai trên các lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu, phát triển nguồn lực, học bổng, thực tập, tuyển dụng. Đặc biệt, tổng giá trị học bổng gần 17 tỷ đồng bao gồm các suất học bổng tài năng Samsung (STP - Samsung Talent Program) hệ cao học với trị giá khoảng 150 triệu đồng/suất và hệ đại học với trị giá 75 triệu đồng/suất sẽ được trao cho các bạn sinh viên xuất sắc ngành công nghệ thông tin, AI, điện tử viễn thông, đa phương tiện, an toàn thông tin…

Bên cạnh đó, Samsung tiếp tục tài trợ thiết bị giảng dạy và học tập hiện đại theo xu hướng công nghệ mới cho các phòng Lab mà Samsung Việt Nam đã tài trợ cho các trường Đại học; tài trợ các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ mới như truyền thông đa phương tiện, bảo mật; mở rộng tài trợ các môn học công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 như Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, Internet vạn vật, Truyền thông đa phương tiện, Bảo mật… nhằm giúp sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận kiến thức và công nghệ cập nhật để đáp ứng những đòi hỏi mới trong bối cảnh chuyển đổi Trí tuệ nhân tạo.

“Samsung tự hào hợp tác với các trường đại học hàng đầu Việt Nam. Trong kỷ nguyên AI, Samsung theo đuổi chiến lược cốt lõi: đào tạo nhân tài R&D trình độ cao, chuyên môn sâu để chủ động ứng phó với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường. Samsung không chỉ dừng ở danh hiệu ‘nhà đầu tư lớn nhất’ và ‘nhà xuất khẩu lớn nhất’ mà hướng tới trở thành ‘một công ty luôn nỗ lực hết mình đào tạo nhân tài công nghệ Việt Nam’, tin rằng nhân tài các trường sẽ dẫn dắt hệ sinh thái công nghệ toàn cầu,” ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết.

Samsung Việt Nam và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình hợp tác với các trường Đại học tại Việt Nam được Samsung thực hiện từ năm 2012. Trong 14 năm qua, Samsung chung tay với các trường đào tạo những kỹ sư và lập trình viên phần mềm xuất sắc, tài trợ cơ sở vật chất cho 11 phòng Lab Samsung tại 9 trường đại học và trao tặng hàng trăm suất học bổng tài năng Samsung cho các em sinh viên xuất sắc. Tổng giá trị đầu tư lên tới gần 180 tỷ đồng./.

Bên trong mô hình đào tạo công nghệ cao của Samsung tại Việt Nam có gì đặc biệt? Từ những phòng học thông minh, không gian STEM hiện đại đến các phòng thực hành XR/VR và mô phỏng bán dẫn tiên tiến, SIC mang đến môi trường học tập tích hợp, nơi học viên được tiếp cận công nghệ bằng trải nghiệm thực tế.