SpaceX huy động được số vốn kỷ lục, giá trị vốn hóa vượt 2.500 tỷ USD

Trong phiên giao dịch ngày 15/6, giá cổ phiếu của Tập đoàn công nghệ không gian SpaceX đã tăng gần 20% sau khi công bố huy động số vốn kỷ lục 85,7 tỷ USD.

Phiên tăng thứ hai liên tiếp đã củng cố vững chắc màn ra mắt đầy ấn tượng của SpaceX trên sàn chứng khoán Phố Wall, đồng thời làm lu mờ các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử trước đó và giúp người đồng sáng lập Elon Musk trở thành tỷ phú sở hữu tài sản nghìn tỷ USD (trillionaire) đầu tiên trên thế giới.

Cụ thể, giá cổ phiếu SpaceX đã tăng 19,7% trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 15/6, đạt mức 192,8 USD. Đà bứt phá này tiếp nối mức tăng 19% của phiên cuối tuần trước (ngày 12/6) - thời điểm cổ phiếu này bắt đầu được giao dịch trên sàn Nasdaq với mức giá khởi điểm 135 USD.

Chốt phiên ngày 15/6, SpaceX đã bán ra tổng cộng gần 639 triệu cổ phiếu, trong đó có hơn 83 triệu cổ phiếu phát hành thêm. Động thái này giúp nâng tổng số vốn huy động được lên mức 85,7 tỷ USD, vượt xa mục tiêu 75 tỷ USD dự định ban đầu.

Đợt tăng giá trị phi mã chỉ trong hai ngày đã đẩy giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX vượt ngưỡng 2.500 tỷ USD. Kết quả này đưa doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk lọt vào nhóm 6 công ty lớn nhất thế giới, vượt qua các tập đoàn lớn như Broadcom, Saudi Aramco, Tesla và bám đuổi sát sao “đại gia” thương mại điện tử Amazon.

Được thành lập vào năm 2002, công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tên lửa này đã phát triển mạnh mẽ để trở thành nhà vận hành vệ tinh lớn toàn cầu. SpaceX cũng đã hợp nhất với Công ty trí tuệ nhân tạo xAI sở hữu mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Giới phân tích nhận định giá trị cổ phiếu SpaceX tăng mạnh khi các nhà đầu tư tin rằng tỷ phú Musk sẽ hiện thực hóa được những cam kết mang tính viễn tưởng, trong đó có mục tiêu đưa con người lên định cư tại Sao Hỏa và xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài không gian bằng những công nghệ chưa từng được kiểm chứng./.

SpaceX bùng nổ sau IPO, tỷ phú Elon Musk lập kỷ lục tài sản nghìn tỷ USD Đà tăng mạnh của cổ phiếu SpaceX sau thương vụ IPO kỷ lục đã đưa khối tài sản của tỷ phú Elon Musk vượt mốc 1.000 tỷ USD, lập dấu mốc chưa từng có trong lịch sử giới siêu giàu toàn cầu.