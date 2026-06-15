Kinh tế

Doanh nghiệp

ABBank tăng quy mô niêm yết lên hơn 1,39 tỷ cổ phiếu sau đợt tăng vốn

Ngân hàng ABBank được phép giao dịch hơn 1,39 tỷ cổ phiếu sau đợt tăng vốn, hướng tới niêm yết trên HOSE và nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hoạt động.

Thúy Hà
ABBank hoàn tất thủ tục đưa cổ phiếu mới chào bán, phát hành lên giao dịch. (Ảnh: Vietnam+)
ABBank hoàn tất thủ tục đưa cổ phiếu mới chào bán, phát hành lên giao dịch. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu. Ngày 19/6/2026 sẽ là ngày giao dịch chính thức của số cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung qua đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu mới thực hiện.

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu ABB, cho phép đăng ký giao dịch bổ sung 362.171.923 cổ phiếu phát hành từ các đợt tăng vốn, bao gồm đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cùng kết thúc vào ngày 03/3/2026 vừa qua.

Trong đó, số cổ phiếu đã chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 19/6/2026, số cổ phiếu ESOP sẽ giao dịch kể từ ngày 04/3/2027. Sau thay đổi, tổng số cổ phiếu ABB đăng ký giao dịch đạt trên 1,397 tỷ cổ phiếu.

Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng lên mức trên 20.000 tỷ đồng và đưa cổ phiếu ABB niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào quý 4 năm nay. Các kế hoạch này được kỳ vọng sẽ giúp ABBank tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong giai đoạn tới, ABBank xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư cho hạ tầng công nghệ, phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với nền tảng bền vững, năng lực tài chính ngày càng được củng cố, cùng các kế hoạch phát triển đã được hoạch định rõ ràng, ABBank đang bước vào giai đoạn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng với quy mô hoạt động và vị thế thị trường ngày càng được nâng cao./.

(Vietnam+)
#ABBank #niêm yết #tăng vốn #cổ phiếu #HOSE #tài chính
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giàn khai thác dầu condensate và khí Sư Tử Trắng nằm trong cụm mỏ Sư Tử. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Petrovietnam

Petrovietnam đã phát triển thành một hệ sinh thái công nghiệp-năng lượng tương đối hoàn chỉnh, bao gồm thăm dò khai thác dầu khí, công nghiệp khí, lọc hóa dầu, điện năng, dịch vụ kỹ thuật dầu khí và gần đây là các lĩnh vực năng lượng mới.