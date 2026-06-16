Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam định hướng quản trị rủi ro theo OECD

Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% tập đoàn, tổng công ty nhà nước áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Với vai trò là doanh nghiệp nhà nước hàng đầu tại Việt Nam, thực hiện Nghị quyết số 79, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hiện thực mục tiêu tiệm cận các nguyên tắc quản trị tiên tiến của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngay trong năm 2026.

Sớm tiệm cận mô hình quản trị tiên tiến

Theo ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, Tập đoàn đã sớm tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến, quản trị chủ động theo thông lệ quốc tế, qua đó tạo nền tảng giúp Tập đoàn vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, giữ vững thương hiệu và đà phát triển.

Petrovietnam cũng xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới và đang chủ động triển khai quản trị theo chuẩn OECD ngay từ năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết 79.

Một giàn khoan của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

“Việc hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, nâng cao vai trò kiểm soát, quản trị rủi ro, pháp chế và giám sát là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng lá chắn bảo vệ doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều biến động,” ông Trần Quang Dũng khẳng định.

Là đơn vị đồng hành cùng Petrovietnam trong dự án khảo sát, đánh giá thực trạng quản trị công ty và xây dựng bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành quản trị doanh nghiệp theo định hướng của Nghị quyết 79, bà Phạm Thị Minh Hương, Giám đốc chuyên môn lĩnh vực tư vấn kinh doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam cho biết Petrovietnam đã có nhiều điểm mạnh như cơ cấu quản trị rõ ràng giữa Hội đồng Thành viên và Ban điều hành; hệ thống quản trị rủi ro tương đối hoàn thiện; các nội dung về an toàn, môi trường và phát triển bền vững được triển khai hiệu quả; đồng thời tiên phong trong lộ trình áp dụng báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Tuy nhiên, Petrovietnam cần tiếp tục hoàn thiện một số nội dung như nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thành viên/Hội đồng Quản trị; phát triển các ủy ban chuyên trách; tích hợp bộ 3 tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị doanh nghiệp) vào chiến lược và hệ thống quản trị; tăng cường minh bạch thông tin và hoàn thiện cơ chế giám sát vốn nhà nước.

“Quản trị công ty không chỉ là hệ thống quy định, mà còn là công cụ bảo vệ cho các quyết định quản trị, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, minh bạch và nâng cao năng lực cạnh tranh,” bà Hương nhấn mạnh.

Theo bà Bùi Thị Nguyệt, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Petrovietnam, thời gian qua, Hội đồng Thành viên Petrovietnam đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, tự đánh giá mức độ trưởng thành quản trị doanh nghiệp theo bộ tiêu chí ACGS (thẻ điểm đánh giá quản trị công ty khu vực Đông Nam Á, được xây dựng dựa trên nguyên tắc của G20/OECD nhằm chuẩn hóa và nâng cao minh bạch tài chính).

Kết quả tổng hợp từ 16 đơn vị thành viên của Petrovietnam cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã đạt kết quả tích cực ở các trụ cột như bảo vệ quyền cổ đông, công bố thông tin minh bạch, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ và kiểm soát giao dịch với bên liên quan.

Một số đơn vị đã triển khai tốt ESG, phát triển bền vững, kiểm kê khí nhà kính, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và các ủy ban chuyên trách thuộc Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên.

Hoàn thiện khung quản trị theo chuẩn OECD

Các giàn khoan trên mỏ Bạch Hổ. (Nguồn: TTXVN)

Theo Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, việc áp dụng các nguyên tắc quản trị OECD là yêu cầu tất yếu trong quá trình nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhà nước, không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 79 mà còn phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn.

Về cơ bản, Petrovietnam đã tiếp cận và tiệm cận bộ nguyên tắc OECD từ sớm. Tuy nhiên, quá trình này cần được triển khai theo hướng bài bản, có lộ trình rõ ràng, trên cơ sở đánh giá đầy đủ mức độ đáp ứng các tiêu chí quản trị OECD và quản trị nội bộ, từ đó xác định các nhiệm vụ ưu tiên và đề ra các giải pháp phù hợp đối với Tập đoàn.

“Petrovietnam đã đưa vào nghị quyết của Tập đoàn, phấn đấu cuối năm 2026 tiệm cận chuẩn doanh nghiệp OECD,” Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết.

Chia sẻ về định hướng quản trị rủi ro theo OECD, ông Nguyễn Thành Hưởng, Trưởng ban Quản trị rủi ro và Giám sát tuân thủ của Petrovietnam cho biết Petrovietnam đang xây dựng lộ trình quản trị rủi ro theo chuẩn OECD, tập trung hoàn thiện khung quản trị, danh mục rủi ro trọng yếu, cơ chế giám sát và hệ thống báo cáo số hóa, hướng tới mô hình quản trị chủ động, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao trước biến động.

Để thực hiện mục tiêu đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại và nguyên tắc quản trị của OECD, Petrovietnam cũng đã ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Petrovietnam ngày 17/4/2026 thực hiện Nghị quyết số 79.

Cụ thể, Petrovietnam đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban ngành liên quan để rà soát nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung cơ chế, chính sách về đánh giá hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; xây dựng cơ chế thưởng tại doanh nghiệp theo tỷ lệ đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, gắn với nâng cao chất lượng lập và giao kế hoạch của doanh nghiệp, bảo đảm chặt chẽ, sát thực tiễn.

Bên cạnh đó, Petrovietnam tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên theo hướng lượng hóa đầy đủ hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả đầu tư, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển bền vững.

Ngoài ra, Petrovietnam và các đơn vị thành viên tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm toán và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận sau kiểm tra, giám sát; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra, giám sát; ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trên nền tảng số, bảo đảm thống nhất với lộ trình kế hoạch chuyển đổi số tại Tập đoàn./.

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Petrovietnam Petrovietnam đã phát triển thành một hệ sinh thái công nghiệp-năng lượng tương đối hoàn chỉnh, bao gồm thăm dò khai thác dầu khí, công nghiệp khí, lọc hóa dầu, điện năng, dịch vụ kỹ thuật dầu khí và gần đây là các lĩnh vực năng lượng mới.

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