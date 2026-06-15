Ngân hàng UOB Việt Nam bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải làm Phó Tổng Giám đốc

Ngày 15/6, Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên United Overseas Bank Việt Nam (UOB Việt Nam) bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 15/6.

Ông Phạm Hồng Hải có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Gần đây nhất, ông giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB), nơi ông đã củng cố nền tảng hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và dẫn dắt quá trình chuyển đổi của ngân hàng.

Trước đó, ông có 28 năm làm việc tại HSBC, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, cùng nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao trong Khối Ngân hàng Toàn cầu và Thị trường vốn tại Việt Nam và Canada. Trong suốt thời gian công tác, ông đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, nâng cao hiệu quả phân khúc khách hàng và xây dựng các đội ngũ hiệu suất cao.

Ông Phạm Hồng Hải tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và sở hữu Chứng chỉ Quản lý Dịch vụ Tài chính do Viện Dịch vụ Tài chính, Vương quốc Anh cấp.

Ông Victor Ngo - Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết: “Việt Nam là một thị trường trọng điểm trong chiến lược ASEAN của UOB và tiếp tục mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng tích cực. Việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo khi mở rộng hiện diện tại thị trường. Với kinh nghiệm sâu rộng và sự am hiểu ngành, ông Hải sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các ưu tiên chiến lược, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tăng trưởng và đóng góp vào sự phát triển cũng như khả năng kết nối của Việt Nam trong khu vực”./.

Ông Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc ngân hàng OCB Ngân hàng OCB thông báo ông Phạm Hồng Hải từ nhiệm Tổng Giám đốc trong bối cảnh chiến lược phát triển mới và kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực.