SpaceX bùng nổ sau IPO, tỷ phú Elon Musk lập kỷ lục tài sản nghìn tỷ USD

Cổ phiếu tập đoàn SpaceX của ông Elon Musk đã chốt phiên với mức tăng gần 20% trong ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 12/6.

Thương vụ IPO lớn nhất lịch sử này đã chính thức đưa vị doanh nhân người Mỹ trở thành người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD (trillionaire) đầu tiên trên hành tinh, giữa lúc ông tiếp tục khẳng định tham vọng đưa nhân loại lên Sao Hỏa.

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) bom tấn này đã huy động được hơn 75 tỷ USD. Với hơn 555 triệu cổ phiếu được định giá 135 USD/cổ phiếu, trên sàn Nasdaq (mã giao dịch "SPCX"), giá cổ phiếu đã có lúc chạm mốc 176 USD trước khi đóng cửa ở mức 161,50 USD.

Đà tăng này đẩy vốn hóa của SpaceX vượt mốc 2.000 tỷ USD, đưa hãng lọt top 10 doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ - vượt qua cả Tesla, Meta và Walmart.

"SpaceX muốn có khả năng đưa bạn lên Mặt Trăng, Sao Hỏa và vươn xa hơn nữa," tỷ phú Musk phát biểu tại cơ sở Starbase, Texas.

Nhờ đợt IPO này, hàng nghìn nhân viên và nhà đầu tư lâu năm của SpaceX đã trở thành những triệu phú và tỷ phú mới.

Được Musk đồng sáng lập vào năm 2002, từ một startup tên lửa, SpaceX nay đã sáp nhập với công ty trí tuệ nhân tạo xAI (bao gồm cả mạng xã hội X).

Mức định giá khổng lồ của SpaceX phụ thuộc lớn vào việc ông Musk có hiện thực hóa được các mục tiêu mang tầm "khoa học viễn tưởng" hay không, bao gồm việc đặt trung tâm dữ liệu ngoài không gian, đưa người lên Sao Hỏa và mở rộng dịch vụ internet vệ tinh Starlink.

Dù doanh thu năm 2025 đạt 18,7 tỷ USD, công ty vẫn lỗ ròng 4,9 tỷ USD do chi phí đầu tư khổng lồ vào năng lực AI.

Đợt IPO của SpaceX cũng được kỳ vọng sẽ kích hoạt hàng loạt thương vụ lên sàn của các đối thủ AI như OpenAI hay Anthropic ngay trong năm nay.

Thương vụ IPO diễn ra hơn một năm sau khi ông Musk rời chính quyền Tổng thống Donald Trump, nơi ông từng lãnh đạo dự án tinh giản chi tiêu chính phủ gây tranh cãi "DOGE."

Sự ủng hộ của ông Musk dành cho ông Trump, cùng những phát ngôn gây sốc trên nền tảng X, đã biến ông thành một nhân vật gây chia rẽ sâu sắc trong dư luận.

Cột mốc lịch sử đưa ông Musk trở thành người giàu nhất thế giới với khoảng cách biệt lập cũng vấp phải không ít chỉ trích. Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Elizabeth Warren bình luận: "Thế giới sẽ chứng kiến vị 'nghìn tỷ phú' đầu tiên, trong khi người dân Mỹ trên khắp cả nước đang phải chật vật chắt bóp từng đồng để dành dụm cho tuổi già"./.

Tài sản của tỷ phú Elon Musk có thể vượt 1.000 tỷ USD sau thương vụ IPO SpaceX Tỷ phú Elon Musk, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla, đang đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản trị giá 1.000 tỷ USD.