SpaceX chuẩn bị đợt IPO lớn nhất lịch sử Phố Wall

SpaceX dự kiến sẽ chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày 12/6 với mã chứng khoán SPCX trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được mô tả là lớn nhất trong lịch sử Phố Wall.

Theo Realtor.com ngày 9/6, cổ phiếu SpaceX được nhắm tới mức giá 135 USD/cổ phần, đưa giá trị công ty lên gần 1.800 tỷ USD.

Một số ước tính cho rằng đợt IPO này có thể tạo ra khoảng 4.000 triệu phú mới trong hàng ngũ nhân viên SpaceX, từ các kỹ sư cho tới nhân viên phục vụ tại căng tin, những người đang nắm giữ quyền chọn cổ phiếu như một phần của chế độ lương bổng.

Tại thành phố Brownsville, bang Texas, gần tổng hành dinh của SpaceX, các nhà môi giới địa ốc đang chuẩn bị cho một làn sóng nhu cầu mới.

Giá niêm yết trung bình của một căn nhà tại Brownsville hiện ở mức 290.000 USD, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc là 425.000 USD.

Trong tháng 4/2026, Brownsville có 1.617 bất động sản đang được rao bán. Trong số đó chỉ có 67 căn nhà có giá trên 1 triệu USD.

Chuyên gia kinh tế Hannah Jones của Realtor.com cho biết, phân khúc địa ốc cao cấp tại Brownsville vẫn còn khá nhỏ so với nhiều nơi khác trên toàn quốc, chỉ khoảng 4,1% số bất động sản đang rao bán có giá trên 1 triệu USD.

Bà cho biết giá trị của nhóm bất động sản thuộc 5% cao nhất tại Brownsville vẫn thấp hơn đáng kể so với những mức giá tương tự tại Austin hoặc Houston.

Bà Jones nhận định thị trường địa ốc Brownsville đang phân hóa thành hai nhóm. Theo bà, cư dân lâu năm đang đối diện với áp lực về khả năng mua nhà trong khi những người mới chuyển đến, trong đó có nhiều nhân viên SpaceX, vẫn xem Brownsville là nơi có chi phí thấp hơn nhiều so với các địa phương họ từng sinh sống.

Bà Jones mô tả đợt IPO của SpaceX là yếu tố khó dự đoán nhất hiện nay đối với thị trường địa ốc địa phương. SpaceX trong nhiều năm đã trả thù lao cho nhân viên bằng cổ phần thay vì tiền mặt. Điều đó khiến phần lớn tài sản của họ chưa thể chuyển thành tiền. Bà cho rằng khi IPO diễn ra, một phần đáng kể số tài sản đó có thể được chuyển sang đầu tư địa ốc.

Với nguồn cung nhà cao cấp hiện rất hạn chế, chỉ cần một phần nhỏ các nhân viên mới trở nên giàu có tham gia thị trường cũng có thể làm giá nhà ở phân khúc cao cấp tăng nhanh.

Năm 2014, SpaceX đã chọn khu vực Boca Chica Beach, cách Brownsville khoảng 40 km về phía Đông, để xây dựng cơ sở phóng thương mại mang tên Starbase.

Đến tháng 3/2021, ông Elon Musk đã kêu gọi mọi người cân nhắc chuyển tới Starbase hoặc khu vực Brownsville và South Padre của Texas. Ông cho biết nhu cầu tuyển dụng kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên xây dựng và các vị trí hỗ trợ khác của SpaceX đang gia tăng nhanh chóng.

Nhà môi giới địa ốc Bob Torres cho biết sau lời kêu gọi đó, ông bắt đầu nhận được các cuộc gọi từ nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Thị trường địa ốc khi đó bùng nổ theo cách chưa từng thấy. Nhiều nhân viên SpaceX đã cạnh tranh với nhau để mua nhà và thường trả giá cao hơn mức chào bán.

Ông cũng cho biết đã bán nhiều căn nhà cho khách hàng từ ngoài tiểu bang mà họ chưa từng trực tiếp đến xem nhà, có những khách hàng từ Portland chưa từng tới Texas nhưng vẫn mua nhà sau khi xem qua cuộc gọi trực tuyến.

Theo ông Torres, sự quan tâm tới Brownsville còn gia tăng hơn nữa khi ông Elon Musk chuyển tổng hành dinh SpaceX từ Hawthorne, California về Starbase vào năm 2024. Đến năm 2025, Starbase chính thức trở thành một thành phố được hợp nhất theo luật pháp Texas. Giá đất tại khu vực này đã tăng rất mạnh so với cách đây 5 hoặc 6 năm, nhiều khu dân cư mới đang được xây dựng.

Nhà môi giới địa ốc Trisha Scott cho biết, SpaceX đã có tác động lớn tới niềm tin của người mua nhà trong khu vực. SpaceX đã tạo thêm việc làm, thu hút nhân tài, nâng cao mức độ nhận diện của Brownsville trên toàn quốc, gia tăng du lịch và khuyến khích thêm nhiều khoản đầu tư mới.

Theo bà Scott, nếu một số lượng lớn nhân viên SpaceX thực sự trở thành triệu phú sau IPO, nhu cầu đối với nhà cao cấp, bất động sản đầu tư và nhà nghỉ dưỡng có thể gia tăng. Tuy nhiên, bà cho rằng tác động đó sẽ diễn ra dần dần thay vì xuất hiện ngay lập tức.

Ông Torres cũng đồng ý rằng những người hưởng lợi từ IPO sẽ cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi tài chính trước khi bắt đầu mua sắm bất động sản quy mô lớn.

Mặc dù sự hiện diện của SpaceX được nhiều người hoan nghênh, một số cư dân địa phương đã bày tỏ lo ngại về những thay đổi đang diễn ra. Ông Torres cho biết một số cư dân lâu năm không thích tốc độ phát triển nhanh, mức thuê nhà cao hơn và thuế bất động sản gia tăng. Ông cũng nhắc đến việc các bãi biển phải đóng cửa trong thời gian SpaceX thực hiện các vụ phóng.

Tuy nhiên, theo ông Torres, Elon Musk vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ tại địa phương, đặc biệt sau khi đóng góp hàng triệu USD cho các trường học và các dự án phục hồi khu trung tâm Brownsville.

Theo bà Scott, SpaceX đã đưa Brownsville, South Padre Island và toàn khu vực lên bản đồ chú ý của nhiều người trên khắp nước Mỹ./.

SpaceX chuẩn bị IPO với định giá kỷ lục 1,75 nghìn tỷ USD Trong hồ sơ công bố vào ngày 3/6, hãng sản xuất tên lửa của CEO Elon Musk cho biết dự kiến chào bán 555.555.555 cổ phiếu với mức giá cố định 135 USD mỗi cổ phiếu.