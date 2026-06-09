Phố Wall hồi phục nhờ làn sóng săn cổ phiếu công nghệ giá rẻ

Chứng khoán Mỹ phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 8/6, với đà tăng dẫn dắt bởi chỉ số Nasdaq và nhóm cổ phiếu bán dẫn khi giới đầu tư tranh thủ mua vào sau đợt bán tháo mạnh cuối tuần trước.

Tâm lý thị trường cũng được cải thiện sau khi Iran và Israel cho biết đã ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào nhau. Động thái này diễn ra sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hai bên ngay lập tức "ngừng nổ súng."

Các hoạt động quân sự trong vòng 24 giờ qua được xem là cuộc đối đầu trực tiếp nghiêm trọng nhất giữa Iran và Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tháng 4/2026.

Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones vẫn kết thúc phiên trong sắc đỏ và các chỉ số nhìn chung đã thu hẹp đáng kể đà tăng so với mức cao nhất ghi nhận trong ngày.

Kết thúc phiên giao dịch 8/6, chỉ số S&P 500 tăng 21,99 điểm, tương đương 0,30%, lên 7.405,73 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 220,23 điểm, tương đương 0,86%, lên 25.929,66 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 80,77 điểm, tương đương 0,16%, xuống 50.786,01 điểm.

Nhóm công nghệ thuộc chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, trong khi chỉ số bán dẫn Philadelphia SE tăng mạnh 5,6%, phục hồi sau phiên lao dốc phiên cuối tuần khiến các nhà sản xuất chip niêm yết tại Mỹ mất khoảng 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Đáng chú ý, cổ phiếu Intel tăng vọt 11,2% sau khi trang tin The Information đưa tin Google thuộc tập đoàn Alphabet đã đặt hàng sản xuất hơn 3 triệu bộ xử lý tensor (TPU) vào năm 2028.

Ông Rick Meckler, đối tác tại Cherry Lane Investments, một công ty đầu tư gia đình ở bang New Jersey, nhận định: “Các nhà đầu tư đang tranh thủ săn tìm cơ hội mua vào sau đợt bán tháo mạnh ở nhóm công nghệ lớn.”

Ông cho rằng thị trường đã được định giá ở mức gần như hoàn hảo trong một thời gian dài, trong khi bối cảnh hiện nay lại chứa đựng nhiều bất ổn. Vì vậy, diễn biến giá cổ phiếu có thể tiếp tục dao động mạnh cùng với tâm lý lo ngại rằng giá đã tăng quá nhanh trong thời gian qua.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên cuối tuần trước (5/6) sau khi liên tiếp lập các mức đỉnh lịch sử gần đây.

Kết quả kinh doanh kém khả quan của nhà sản xuất chip Broadcom công bố tuần trước đã làm dấy lên lo ngại rằng ngành bán dẫn đang tăng trưởng quá nóng.

Bên cạnh đó, số liệu việc làm tháng Năm của Mỹ vượt xa dự báo cũng góp phần thúc đẩy làn sóng bán tháo khi giới giao dịch dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất trong năm nay.

Cổ phiếu Broadcom tăng trở lại 2,8% trong phiên 8/6. Trong khi đó, cổ phiếu Apple giảm về cuối phiên và chốt phiên mất 1,9%, dù công ty vừa công bố hàng loạt nâng cấp trí tuệ nhân tạo (AI) cho trợ lý Siri. Theo đánh giá của thị trường trong thời gian dài, Apple đã chậm chân trong cuộc đua AI. Đó là lý do cổ phiếu của hãng hoạt động kém hơn đáng kể so với nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác cho đến thời gian gần đây.

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX vào ngày 12/6 tới cũng có thể trở thành phép thử quan trọng đối với thị trường chứng khoán Mỹ, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về dấu hiệu hưng phấn quá mức trên thị trường.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán phiên giao dịch 8/6 ghi nhận diễn biến tiêu cực khi VN-Index lao dốc mạnh và đánh mất mốc 1.800 điểm. Kết thúc phiên này, VN-Index giảm 48,37 điểm xuống 1.790,53 điểm. Trái ngược, HNX-Index tăng 4,57 điểm lên 298,36 điểm. Toàn thị trường nghiêng hẳn về sắc đỏ với 509 mã giảm, trong khi chỉ có 208 mã tăng./.

VN-Index "bốc hơi" gần 50 điểm, tuột mốc 1.800 Toàn thị trường chứng khoán nghiêng hẳn về sắc đỏ với 509 mã giảm, trong khi chỉ có 208 mã tăng; rổ VN30 cũng chìm trong áp lực bán mạnh với 27 mã giảm, 2 mã tăng và 1 mã tham chiếu.