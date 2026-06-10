Thị trường chứng khoán Mỹ: Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trở lại

Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của chứng khoán Mỹ đã đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch 9/6, khi đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ suy yếu và Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng sau vụ Iran bắn hạ một máy bay trực thăng của nước này.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 19,08 điểm, hay 0,26%, xuống 7.386,65 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 250,84 điểm, tương đương 0,97%, đóng cửa ở mức 25.678,82 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 86,10 điểm, hay 0,17%, lên 50.872,11 điểm.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết Iran đã bắn rơi một máy bay trực thăng Apache của Mỹ khi đang tuần tra tại eo biển Hormuz, và cam kết sẽ đáp trả. Diễn biến này làm gia tăng những hoài nghi về triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến tại Trung Đông.

Trong bối cảnh cổ phiếu bị bán tháo, Chỉ số Biến động CBOE (thước đo kỳ vọng của thị trường về mức độ biến động của chỉ số S&P 500 trong 30 ngày tới) đã có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/4 trong phiên giao dịch này.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đã bị bán tháo trở lại sau khi có sự phục hồi ngắn ngủi trong phiên trước. Chỉ số phụ về công nghệ thuộc S&P 500 có lúc đã giảm hơn 4% trước khi thu hẹp bớt đà giảm. Chỉ số Bán dẫn Philadelphia SE có thời điểm sụt giảm tới 8,6% dù đã tăng 3% trong đầu phiên.

Giới đầu tư hiện cũng có tâm lý lo ngại trước khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) rất được kỳ vọng của SpaceX vào cuối tuần này.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index tăng 2,52 điểm, hay 0,14%, lên 1.793,05 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 7,38 điểm, hay 2,47%, lên 305,74 điểm./.

Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường chứng khoán, VN-Index tăng nhẹ VN-Index tăng 2,5 điểm, lên 1.793,05 điểm; trong khi HNX-Index tăng lên 305,74 điểm; tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt 15.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng.