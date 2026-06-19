Cổ phiếu SpaceX quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch 18/6

Trong phiên giao dịch 18/6, giá cổ phiếu của tập đoàn SpaceX đã giảm hơn 6%.

Diễn biến này cho thấy cơn sốt sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) - vốn từng đưa doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk lọt vào nhóm 5 công ty giá trị nhất thế giới - đang bắt đầu hạ nhiệt.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cổ phiếu của SpaceX giảm 6,5%, dừng ở mức 178,50 USD, sau khi đã mất gần 5% trong phiên trước đó. Dù vậy, mức giá này hiện vẫn cao hơn 30% so với giá chào bán ban đầu là 135 USD.

Bà Kat Liu, chuyên gia phân tích tại công ty nghiên cứu đầu tư IPOX Schuster, nhận định hoạt động chốt lời sau một đợt IPO quy mô lớn với hiệu suất ban đầu ấn tượng là điều không bất ngờ.

Tình trạng sụt giảm cũng lan rộng sang các doanh nghiệp cùng ngành tại Mỹ. Giá cổ phiếu của công ty công nghệ vũ trụ Rocket Lab và công ty dữ liệu vệ tinh Planet Labs cùng giảm khoảng 3%. Trong khi đó, giá cổ phiếu của công ty viễn thông vệ tinh AST SpaceMobile và công ty hạ tầng không gian Intuitive Machines lần lượt mất 7% và 3% giá trị.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Vanda Research cho thấy sau ba phiên mua vào tích cực với tổng giá trị ròng hơn 300 triệu USD, hoạt động của các nhà đầu tư cá nhân đã chững lại rõ rệt.

Do tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do thấp trong khi mức định giá lại quá cao, các chuyên gia phân tích và nhà quản lý quỹ đã đưa ra lời khuyên rằng nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho những đợt biến động mạnh trong giai đoạn đầu niêm yết của SpaceX.

Giá trị vốn hóa của tập đoàn đã vượt ngưỡng 2.000 tỷ USD sau màn ra mắt ấn tượng trên sàn Nasdaq tuần trước.

Hiện các nhà đầu tư đang thực hiện các bước đánh giá liệu tham vọng AI tốn kém của doanh nghiệp có tương xứng với mức định giá cao ngất ngưởng hiện nay hay không.

Bất chấp những biến động trên thị trường chứng khoán, SpaceX vẫn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động mua bán sáp nhập.

Mới đây, tập đoàn này thông báo sẽ chi 60 tỷ USD dưới hình thức hoán đổi cổ phiếu để mua lại công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Anysphere - đơn vị phát triển công cụ lập trình AI Cursor nổi tiếng.

Thương vụ này nhằm củng cố vị thế của Space X trong thị trường công cụ AI dành cho doanh nghiệp đầy tiềm năng.

Một nguồn tin thân cận cho biết để phục vụ cho các kế hoạch mở rộng mảng trí tuệ nhân tạo đầy tham vọng, các ngân hàng đại diện của Space X đang chuẩn bị làm việc với các nhà đầu tư để thảo luận về kế hoạch phát hành trái phiếu với quy mô ít nhất 20 tỷ USD./.

SpaceX bùng nổ sau IPO, tỷ phú Elon Musk lập kỷ lục tài sản nghìn tỷ USD Đà tăng mạnh của cổ phiếu SpaceX sau thương vụ IPO kỷ lục đã đưa khối tài sản của tỷ phú Elon Musk vượt mốc 1.000 tỷ USD, lập dấu mốc chưa từng có trong lịch sử giới siêu giàu toàn cầu.