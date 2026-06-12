Giới đầu tư châu Á tìm "lối đi riêng" để đặt cược vào IPO của SpaceX

Các nhà đầu tư trên khắp châu Á phần lớn không có cơ hội tham gia trực tiếp vào đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất lịch sử thế giới. Điều này buộc họ phải tìm nhiều cách sáng tạo để đặt cược vào “hiện tượng IPO toàn cầu” SpaceX với mức định giá lên tới 75 tỷ USD.

Do không thể tiếp cận trực tiếp đợt IPO, các nhà giao dịch từ Seoul đến Thượng Hải đang đổ tiền vào các doanh nghiệp cung cấp linh kiện và dịch vụ cho ngành công nghiệp không gian, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vào lĩnh vực vũ trụ và các quỹ bám sát diễn biến của chỉ số Nasdaq 100, với hy vọng có thể hưởng lợi từ đà tăng giá của SpaceX sau khi cổ phiếu này lên sàn.

Bà Hebe Chen, chuyên gia phân tích tại Vantage Global Prime, cho biết: “Chúng tôi ghi nhận sự tò mò ngày càng lớn từ khách hàng thuộc nhiều nhóm nhà đầu tư khác nhau, với mức độ ưa rủi ro rất đa dạng. Mức độ quan tâm dành cho SpaceX không giống một đợt IPO thông thường mà giống như việc các nhà đầu tư đang cố giành một chỗ ngồi trước khi tên lửa rời bệ phóng.”

Cách tiếp cận cơ hội đầu tư này khác nhau đáng kể giữa các thị trường. Hiện chỉ có Nhật Bản và Australia là hai quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho phép nhà đầu tư cá nhân tham gia trực tiếp vào đợt IPO của SpaceX.

Tại Hàn Quốc, nơi nổi tiếng với lực lượng nhà đầu tư cá nhân giao dịch rất sôi động, một số người đã tìm cách mua cổ phần thông qua Công ty Chứng khoán Mirae Asset Securities trong một đợt phát hành riêng lẻ.

Theo hãng tin Yonhap Infomax, lượng phân bổ cổ phần đã được đăng ký hết chỉ trong vòng một phút. Với phần lớn nhà đầu tư còn lại, lựa chọn khả thi nhất là tìm đến các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng hoặc các công ty cùng ngành.

Các doanh nghiệp có liên hệ với SpaceX đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, khi nhiều nhà đầu tư tin rằng dòng vốn mới đổ vào công ty này cuối cùng sẽ lan tỏa đến các nhà cung cấp và thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp không gian, từ vệ tinh, thiết bị viễn thông đến hạ tầng phóng tên lửa.

Tại Trung Quốc đại lục và Đài Loan (Trung Quốc), nhiều doanh nghiệp liên quan đã chứng kiến làn sóng mua vào mạnh mẽ.

Cổ phiếu Sunway Communication, doanh nghiệp cung cấp linh kiện cho các thiết bị đầu cuối mặt đất liên quan đến mạng vệ tinh Starlink, đã tăng 60% từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, cổ phiếu Lens Technology tăng 41%, vượt xa mức tăng 2% của chỉ số CSI 300.

Tại Đài Loan, các nhà đầu tư đổ xô vào các doanh nghiệp cung cấp thiết bị vệ tinh và viễn thông như WNC Corp, với giá cổ phiếu tăng 175%; Chin-Poon Industrial tăng 91%; và Universal Microwave Technology tăng tới 147%.

Dù chưa có gì đảm bảo rằng những khoản đầu tư gián tiếp này sẽ mang lại mức lợi nhuận tương đương với SpaceX, làn sóng săn tìm cơ hội nói trên cho thấy đợt niêm yết khổng lồ này đã trở thành một trong những chủ đề đầu tư nổi bật nhất đối với nhà đầu tư cá nhân trong khu vực.

Các quỹ ETF cũng đang trở thành lựa chọn được ưa chuộng. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các sản phẩm đầu tư tập trung vào lĩnh vực không gian như ARK Space & Defense Innovation ETF.

Quỹ này đang hướng tới quý thứ hai liên tiếp ghi nhận dòng vốn vào tối thiểu 200 triệu USD, điều chưa từng xảy ra trong vòng 5 năm qua. Bên cạnh đó là nhiều quỹ hàng không vũ trụ khác đang nắm giữ cổ phiếu của các doanh nghiệp vệ tinh và viễn thông.

Một số nhà đầu tư khác lại lựa chọn các quỹ theo dõi chỉ số Nasdaq với kỳ vọng quy mô vốn hóa khổng lồ của SpaceX sẽ nhanh chóng giúp cổ phiếu này trở thành thành phần đáng kể trong các chỉ số công nghệ lớn sau khi niêm yết vào sáng thứ 12/6 (giờ địa phương) tại Mỹ.

Theo các chuyên gia, SpaceX có thể được bổ sung vào chỉ số Nasdaq-100 chỉ khoảng 15 phiên giao dịch sau khi chính thức lên sàn Nasdaq, nếu đáp ứng các yêu cầu về quy mô, thanh khoản và điều kiện niêm yết./.

SpaceX chuẩn bị đợt IPO lớn nhất lịch sử Phố Wall Một số ước tính cho rằng đợt IPO này có thể tạo ra khoảng 4.000 triệu phú mới trong hàng ngũ nhân viên SpaceX, từ các kỹ sư cho tới nhân viên phục vụ tại căng tin.

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