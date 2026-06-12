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Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu năm 2027 do lo ngại nhu cầu suy yếu

Goldman Sachs cho rằng mức sụt giảm hơn 10% của nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ hiện nay sẽ kéo dài do Trung Quốc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các sản phẩm thay thế như xe điện.

Minh Hằng
Một trạm bán lẻ xăng dầu của Tập đoàn dầu khí đa quốc gia ExxonMobil (Mỹ) tại bang Maryland. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Một trạm bán lẻ xăng dầu của Tập đoàn dầu khí đa quốc gia ExxonMobil (Mỹ) tại bang Maryland. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vừa điều chỉnh hạ dự báo giá dầu thô trong năm 2027. Cơ quan này dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 80 USD/thùng vào năm 2027, trong bối cảnh nguồn cung tăng mạnh từ các nước ngoài Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa năng lượng, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

Trong báo cáo phân tích mới nhất, Goldman Sachs cho rằng mức sụt giảm hơn 10% của nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ hiện nay sẽ kéo dài do Trung Quốc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các sản phẩm thay thế như xe điện.

Các chuyên gia ước tính tiêu thụ xăng và các sản phẩm liên quan tại quốc gia châu Á này trong tháng 4/2026 đã giảm tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các báo cáo đầu tuần cũng chỉ ra nhu cầu dầu thô của Trung Quốc đang trên đà giảm đều, trong đó doanh số bán nhiên liệu của tập đoàn lọc dầu Sinopec sụt giảm.

Dù nguyên nhân một phần đến từ khủng hoảng Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao, nhưng Goldman Sachs và nhiều chuyên gia khác khẳng định việc người dân chuyển sang sử dụng xe điện và đường sắt đã trở thành một xu hướng dài hạn.

Ngân hàng dự báo xuất khẩu dầu từ các quốc gia vùng Vịnh sẽ trở lại mức bình thường vào cuối tháng 8/2026, chậm hơn so với dự báo trước đó là cuối tháng 6/2026.

Lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz dự kiến sẽ phục hồi lên mức 70% so với thời điểm trước khi nổ ra xung đột, nhờ các biện pháp tái điều hướng tuyến đường hiện tại.

Bên cạnh dự báo cơ sở, Goldman Sachs cũng xây dựng các kịch bản biến động giá dựa trên tình hình thực tế tại eo biển Hormuz. Nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài và tuyến hàng hải này chỉ mở cửa sau tháng 8/2026, giá dầu Brent trung bình sẽ vượt mốc 110 USD/thùng vào cuối năm nay.

Trong kịch bản xấu nhất, nếu eo biển này bị phong tỏa đến hết năm 2026, giá dầu Brent có thể vọt lên mức 140 USD/thùng ngay đầu năm 2027.

Ngược lại, nếu eo biển Hormuz mở cửa sớm hơn dự kiến, giá dầu tiêu chuẩn quốc tế có thể lùi về mốc 70 USD/thùng vào cuối năm nay và tiếp tục giảm xuống 60 USD/thùng trong năm 2027. Mức giá này đạt được nhờ nguồn cung dồi dào từ Mỹ, Guyana, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Brazil và Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Goldman Sachs #Dự báo giá xăng dầu #Dự báo giá dầu
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