Lâm Đồng: Công nghiệp thế mạnh tạo đột phá tăng trưởng kinh tế

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá phát triển công nghiệp nhờ sở hữu không gian kinh tế trải dài từ cao nguyên đến biển, kết nối các vùng tài nguyên khoáng sản, năng lượng và nông nghiệp quy mô lớn.

Trên nền tảng đó, công nghiệp được xác định là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Tạo nền tảng thu hút đầu tư

Xác định công nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng khu công nghiệp nhằm tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng đón các dự án quy mô lớn trong và ngoài nước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đang đẩy nhanh các thủ tục thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam; triển khai quy hoạch phân khu đối với Khu công nghiệp Tân Đức mở rộng, Khu công nghiệp phía Nam, Khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ Hàm Tân-La Gi và Khu công nghiệp Đông Bắc Phan Thiết.

Tỉnh cũng rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp hiện hữu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng khả năng thu hút nhà đầu tư.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Right Rich (Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng đang được tập trung thực hiện tại nhiều khu công nghiệp trọng điểm như Tân Đức, Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II giai đoạn 1, Tuy Phong, Phan Thiết giai đoạn 2, Lộc Sơn, Phú Hội và Nhân Cơ 2.

Riêng tại Khu công nghiệp Tân Đức, chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, nhà máy xử lý nước thải tập trung và công tác san lấp mặt bằng để sớm đưa quỹ đất vào khai thác.

Ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc từng bước hoàn thiện hạ tầng đã tạo hiệu ứng tích cực trong thu hút đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp trên địa bàn thu hút thêm 6 dự án mới, gồm 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 5 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 258 tỷ đồng và 0,2 triệu USD.

Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chế biến nông sản, logistics, may mặc, vật liệu xây dựng và công nghiệp hỗ trợ.

Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp của tỉnh có 244 dự án còn hiệu lực, gồm 58 dự án FDI và 186 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký gần 46.729 tỷ đồng và hơn 515 triệu USD. Tổng diện tích đất đăng ký đầu tư đạt trên 727ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân gần 54%.

Không chỉ thu hút các dự án mới, hoạt động mở rộng sản xuất của doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng diễn ra khá sôi động. Trong nửa đầu năm 2026, có 13 dự án thứ cấp triển khai xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng 2.240 tỷ đồng.

Nhiều dự án thuộc lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, luyện kim, sản xuất nguyên phụ liệu và công nghiệp hỗ trợ đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp của địa phương.

Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Toàn tỉnh hiện có 175 doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, với doanh thu lũy kế đến cuối tháng 6/2026 ước đạt 16.520 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 353,8 triệu USD và đóng góp gần 950 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20.380 lao động.

Phát triển các ngành công nghiệp thế mạnh

Không chỉ mở rộng không gian phát triển, việc hợp nhất địa giới hành chính còn tạo điều kiện để Lâm Đồng hình thành cơ cấu công nghiệp đa dạng với sự bổ trợ giữa các vùng sinh thái và lợi thế tài nguyên.

Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng quy hoạch 52 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 27.119ha. Đến năm 2030, khu vực công nghiệp-xây dựng được định hướng chiếm từ 32- 33% giá trị tăng thêm của nền kinh tế, trở thành một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nêu rõ tỉnh định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có sức cạnh tranh cao.

Trong số đó, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và khai khoáng gắn với chế biến sâu được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng suất lao động.

Lâm Đồng sẽ hình thành khu kinh tế ven biển, các cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị công nghiệp; tổ chức không gian phát triển theo các trục kết nối ven biển-cao nguyên-duyên hải gắn với hệ thống logistics, cảng biển, sân bay, các khu công nghiệp trọng điểm và hành lang kinh tế liên vùng.

Lợi thế lớn của Lâm Đồng hiện nay là sự hội tụ của nhiều nguồn lực phát triển công nghiệp. Khu vực phía Tây Lâm Đồng sở hữu trữ lượng bô xít thuộc nhóm lớn nhất cả nước; vùng ven biển có tiềm năng phát triển titan, điện gió, điện mặt trời và các ngành kinh tế biển; trong khi các khu vực Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc, Di Linh tiếp tục là vùng nguyên liệu nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn.

Sự liên kết giữa các vùng đang tạo tiền đề hình thành chuỗi giá trị công nghiệp hoàn chỉnh từ khai khoáng, luyện kim, năng lượng đến chế biến nông sản, logistics và dịch vụ cảng biển.

Trong số các ngành công nghiệp chủ lực, tổ hợp bauxite-alumin-nhôm được xác định là ngành có khả năng tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong những năm tới. Hiện nay, Lâm Đồng là địa phương duy nhất trong cả nước vận hành đồng thời hai tổ hợp sản xuất alumin quy mô công nghiệp tại Tân Rai và Nhân Cơ với tổng công suất thiết kế hơn 1,3 triệu tấn alumin mỗi năm.

Theo quy hoạch phát triển ngành bauxite, hai tổ hợp này sẽ tiếp tục được mở rộng bằng việc đầu tư thêm dây chuyền sản xuất alumin mới, nâng công suất mỗi nhà máy thêm khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Khi hoàn thành, đây sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển ngành luyện nhôm, sản xuất vật liệu mới và các ngành công nghiệp chế biến sâu, qua đó nâng cao giá trị gia tăng của tài nguyên khoáng sản và tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Bên cạnh luyện kim, công nghiệp chế biến nông sản tiếp tục được xem là thế mạnh truyền thống của tỉnh nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào từ các vùng sản xuất cà phê, chè, rau, hoa, trái cây và cây công nghiệp. Việc thu hút đầu tư vào chế biến sâu đang góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và tăng sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

Dự án nhà máy điện gió Cầu Đất (phường Xuân Trường - Đà Lạt) góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo, tạo động lực cho phát triển công nghiệp xanh và bền vững tại tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Cùng đó, năng lượng tái tạo được xác định là một trong những động lực quan trọng của quá trình phát triển công nghiệp xanh. Với lợi thế về tốc độ gió, bức xạ mặt trời cao và đường bờ biển dài, khu vực ven biển Lâm Đồng được định hướng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo quy mô lớn của cả nước.

Nhiều dự án điện gió, điện mặt trời, điện gió ngoài khơi cùng các dự án hydrogen xanh, amoniac xanh đang được nghiên cứu và triển khai theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển công nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thành lập các tổ công tác chuyên trách nhằm kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, khu công nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xử lý nước thải và đánh giá tác động môi trường.

Các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng được yêu cầu thực hiện đúng cam kết tiến độ theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dù vẫn còn những thách thức như tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm, hạ tầng kết nối chưa thật sự đồng bộ và nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn, song với lợi thế về tài nguyên, năng lượng, nguồn nguyên liệu và định hướng phát triển rõ ràng, Lâm Đồng đang sở hữu những điều kiện thuận lợi để tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp.

Năm 2026 được xem là năm bản lề trong quá trình chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng mới. Khi các khu công nghiệp trọng điểm hoàn thiện hạ tầng, các dự án lớn trong lĩnh vực luyện kim, chế biến nông sản và năng lượng tái tạo được triển khai đồng bộ, công nghiệp sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nền tảng để Lâm Đồng từng bước khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp mới của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn phát triển mới./.

Đắk Lắk xây dựng cụm công nghiệp phục vụ chế biến sâu nông sản xuất khẩu Cụm công nghiệp Tân Tiến ở Đắk Lắk có diện tích gần 75ha, với tổng vốn đầu tư trên 471 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên làm chủ đầu tư.

​