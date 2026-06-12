Cần Thơ trao chủ trương đầu tư 2 khu công nghiệp gần 7.000 tỷ đồng

Chiều 12/6, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án khu công nghiệp bao gồm dự án Khu công nghiệp Tân Hòa và dự án Khu công nghiệp Đại Ngãi với tổng nguồn vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.

Theo quyết định được công bố, Khu công nghiệp Tân Hòa do Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Mekong Cần Thơ làm chủ đầu tư, được chấp thuận tại Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 10/6/2026.

Dự án có quy mô hơn 204ha, tổng vốn đầu tư 3.998 tỷ đồng, định hướng phát triển thành khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Thời gian thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án là tháng 12/2029.

Trong khi đó, Khu công nghiệp Đại Ngãi được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 15/5/2026, giao Công ty trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Đại Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích gần 196ha, tổng vốn đầu tư gần 2.915,2 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành khu công nghiệp trọng điểm mới ở cửa ngõ phía Đông Nam thành phố, tạo dư địa phát triển công nghiệp, logistics và kinh tế biển. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: Trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, công nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đối với Cần Thơ, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới, thành phố phải dựa vào các trụ cột lớn như công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, logistics và hệ thống khu công nghiệp.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hoa cho ông Trần Nguyễn Phương Nam, Giám đốc đầu tư Công ty TNHH KCN Đại Ngãi. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Theo ông Lý, thực tiễn cho thấy mỗi khu công nghiệp được hình thành không chỉ tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp mà còn kéo theo dòng vốn đầu tư mới, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Vì vậy, phát triển các khu công nghiệp mới không đơn thuần là mở rộng quỹ đất mà là tạo dựng không gian phát triển mới cho thành phố trong nhiều thập niên tới.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh Khu công nghiệp Tân Hòa và Khu công nghiệp Đại Ngãi có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển công nghiệp của Cần Thơ. Nếu Khu công nghiệp Tân Hòa đóng vai trò cực tăng trưởng mới tại vùng công nghiệp trung tâm thì Khu công nghiệp Đại Ngãi sẽ mở ra không gian liên kết phát triển công nghiệp-logistics-dịch vụ ở khu vực Đông Nam thành phố, gắn với các dự án hạ tầng chiến lược ven biển.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, việc triển khai đồng thời hai khu công nghiệp này sẽ tạo nên hai cực phát triển quan trọng: một cực tại vùng công nghiệp trung tâm và một cực tại vùng Đông Nam thành phố, góp phần hoàn thiện mạng lưới các khu công nghiệp theo quy hoạch, tạo nền tảng để Cần Thơ từng bước trở thành trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

“Việc trao quyết định hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng biến các quyết định này thành công trình thực tế, thành mặt bằng sạch, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các nhà máy đang hoạt động sản xuất,” ông Lý nhấn mạnh.

Ông Lê Công Lý yêu cầu Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để triển khai ngay kế hoạch giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, theo dõi tiến độ định kỳ hằng tháng và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, phấn đấu rút ngắn tối đa thời gian đưa dự án vào khai thác.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung hỗ trợ công tác đất đai, môi trường, tái định cư, cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án sớm đi vào hoạt động, trở thành động lực tăng trưởng mới cho thành phố và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Huy động mọi nguồn lực để Cần Thơ đạt tăng trưởng hai con số Cần Thơ tổ chức cuộc họp các sở, ban, ngành để bàn và triển khai các giải pháp đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ dự án, ngành nông nghiệp và thương mại dịch vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026.