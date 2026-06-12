Trao giải cho 5 đội tham gia vòng thi trực tiếp “Tìm hiểu lợi ích của xăng E10"

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức vòng thi trực tiếp Cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng E10” với chủ đề “E10 - Nhiên liệu xanh cho tương lai xanh.”

Trong bối cảnh xăng sinh học E10 đang được triển khai rộng rãi trên cả nước, chương trình được tổ chức như một diễn đàn truyền thông trực quan, sinh động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy xu hướng tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định, việc thúc đẩy sử dụng xăng sinh học E10 mang lại nhiều lợi ích to lớn về môi trường, kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia. Xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà còn hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững.

Theo ông Trần Hữu Linh, sau một thời gian triển khai, nhận thức của xã hội về xăng sinh học E10 đã có nhiều chuyển biến tích cực. “Cuộc thi là một trong những hoạt động tuyên truyền thiết thực nhằm lan tỏa những lợi ích của xăng sinh học E10 đến đông đảo người dân, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển năng lượng xanh của Chính phủ,” Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Sau thành công của vòng thi trực tuyến với gần 12.000 lượt tham gia, vòng thi trực tiếp là màn tranh tài sôi nổi của 5 đội thi đại diện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, bao gồm: Đội Công đoàn Công Thương Việt Nam; Đội Đoàn Thanh niên MOIT - UNETI; Đội Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam; Đội Báo Nông nghiệp và Môi trường; và Đội Tình nguyện xung kích (Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Trải qua ba phần thi phong phú gồm: Kiến thức chuyên môn, xử lý tình huống thực tiễn và hùng biện, các đội đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về đặc tính, hiệu quả của xăng E10 cũng như các chính sách phát triển nhiên liệu sinh học của Nhà nước. Những phần trình bày sáng tạo, lập luận thuyết phục cùng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn đã giúp khán giả có cái nhìn đầy đủ và sinh động hơn về giải pháp năng lượng xanh này.

Giải Nhất được trao cho Đội đội Đoàn Thanh niên MOIT – UNETI (Đoàn thanh niên Bộ Công Thương và đoàn thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đánh giá về chất lượng các đội tham gia, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội nhiên liệu sinh học Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo ghi nhận: "Các đội thi không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn thể hiện khả năng kết nối với thực tiễn đời sống. Nhiều phần trình bày cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong việc lan tỏa thông điệp sử dụng nhiên liệu xanh. Đây chính là mục tiêu lớn nhất mà cuộc thi hướng tới.”

Khép lại những màn tranh tài gay cấn, Giải Nhất đã được trao cho Đội Đoàn Thanh niên MOIT – UNETI (Liên quân Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp). Giải Nhì được trao cho Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.

Với tổng điểm 3 vòng thi bằng nhau, Ban Tổ chức đã quyết định trao đồng Giải Ba cho Đội Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đội Tình nguyện xung kích (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Giải Khuyến khích thuộc về Đội Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải phụ ý nghĩa: Giải “Thông điệp truyền thông ấn tượng nhất” thuộc về Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Giải “Người truyền cảm hứng xanh” được trao cho thành viên của đội Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Thành công của cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng E10” không chỉ dừng lại ở những giải thưởng, mà quan trọng hơn là giá trị lan tỏa tới cộng đồng. Những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch và trách nhiệm của mỗi cá nhân được truyền tải từ cuộc thi sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy người dân đồng hành cùng quá trình chuyển dịch năng lượng xanh của đất nước./.

Sau 10 ngày triển khai trên toàn quốc: Sản lượng bán xăng E10 tăng dần Sản lượng bán xăng E10 trong những ngày qua tương đương với sản lượng xăng khoáng bán ra cùng kỳ, riêng 4 ngày đầu tiên của tháng 6, Petrolimex đã bán ra 60 nghìn m3 xăng E10.