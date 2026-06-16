Indonesia thử nghiệm nhiên liệu sinh học cho tàu hỏa

Công ty Đường sắt Indonesia (KAI) đang xúc tiến việc thử nghiệm sử dụng nhiên liệu sinh học B50 cho đầu máy và hệ thống máy phát điện của tàu hỏa nhằm bảo đảm an toàn vận hành, đồng thời hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải carbon.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Phó Chủ tịch Truyền thông Doanh nghiệp KAI, bà Anne Purba, cho biết việc chuyển đổi sang nhiên liệu B50 sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn và trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đáp ứng yêu cầu vận hành của ngành đường sắt, vốn đòi hỏi độ tin cậy cao và thời gian hoạt động liên tục.

KAI phối hợp với Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia bắt đầu thử nghiệm B50 từ tháng 4 vừa qua. Hiện chương trình đang bước vào giai đoạn giám sát và đánh giá kết quả trước khi xem xét triển khai trên diện rộng.

Các thử nghiệm được tiến hành trên đầu máy CC206 kéo tàu Sembrani và hệ thống máy phát điện của tàu Bogowonto, với các tiêu chí gồm mức tiêu thụ nhiên liệu, hiệu suất vận hành, lượng khí thải và khả năng hoạt động trong điều kiện tải trọng cao.

Theo KAI, việc chuyển đổi từ nhiên liệu B35 lên B50 là một trong những chương trình trọng tâm trong chiến lược khử carbon giai đoạn 2025-2030. Chương trình này được kỳ vọng giúp cắt giảm gần 134.000 tấn khí thải CO2 tương đương (CO2e), đóng góp phần lớn vào mục tiêu giảm tổng cộng gần 167.000 tấn CO2e của doanh nghiệp.

Song song với quá trình chuyển đổi năng lượng, KAI cũng tăng cường đo lường phát thải dựa trên dữ liệu. Kết quả đánh giá vòng đời sản phẩm thực hiện cùng Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) cho thấy hệ thống đường sắt đô thị KRL Jabodetabek chỉ phát thải khoảng 34,03 gram CO2e trên mỗi hành khách/km.

Theo bà Anne, việc thử nghiệm B50 là bước đi quan trọng giúp KAI duy trì hoạt động vận tải ổn định trong khi từng bước chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng có mức phát thải thấp hơn./.

Indonesia bắt buộc sử dụng xăng pha ethanol và nhiên liệu sinh học Quy định bắt buộc sử dụng xăng E5 đã được đưa vào dự thảo thông tư của bộ và sẽ được triển khai theo lộ trình. Đảo Java, khu vực đông dân nhất Indonesia, sẽ là địa bàn áp dụng đầu tiên.