Các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ khó tìm kiếm các hợp đồng dài hạn với châu Âu

Các nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các hợp đồng dài hạn với khách hàng châu Âu, khi khu vực này đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời dựa nhiều hơn vào thị trường giao ngay và ngắn hạn.

Các nhà phát triển LNG của Mỹ từng kỳ vọng châu Âu sẽ trở thành thị trường trọng điểm cho các dự án xuất khẩu giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành năm nay trở về tay trắng từ các cuộc họp và hội nghị ngành, thay vì ký kết được các thỏa thuận như thông thường.

Các đối tác châu Âu gần như đã không đưa ra các cam kết chắc chắn về LNG với các nhà xuất khẩu của Mỹ tại các cuộc đàm phán trong vài tháng qua, khi ngày càng thận trọng về việc trở nên quá phụ thuộc vào nước này.

Hiện chỉ có một thỏa thuận dài hạn mới được ký kết giữa Mỹ và công ty nhập khẩu LNG của Hy Lạp, Atlantic SEE Ups Venture Global Purchase Deal. Trong khi đó, các công ty tại các thị trường tiêu thụ khí đốt lớn nhất châu Âu như Đức, Italy và Pháp vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

Điều này trái ngược với 6 hợp đồng được ký kết vào năm 2025, cung cấp đủ khí đốt cho sản xuất điện đáp ứng nhu cầu của khoảng 6 triệu gia đình.

Trước đó, sau khi nổ ra xung đột giữa Ukraine và Nga, khi các công ty điện lực châu Âu tìm kiếm các nguồn cung thay thế lượng khí đốt bị mất được vận chuyển qua đường ống, và Mỹ cùng Na Uy nổi lên như những nhà cung cấp chính.

Đầu năm 2026, các nhà lãnh đạo châu Âu bắt đầu cảnh báo về việc phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Đức đặc biệt dễ bị tác động, khi đã chuyển từ khí đốt của Nga sang LNG của Mỹ, với 94% lượng nhập khẩu từ nước này. Vào tháng 2 năm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đến Trung Đông trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Đối với các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ, việc châu Âu rút lui khỏi các hợp đồng dài hạn có thể hạn chế đầu tư vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu.

Cuối năm ngoái, Energy Transfer đột ngột tạm dừng phát triển cơ sở xuất khẩu LNG Lake Charles ở Louisiana do chi phí tăng cao.

Trong khi đó, việc châu Âu dựa vào thị trường giao ngay thay vì đảm bảo nguồn cung trong nhiều thập kỷ tới sẽ khiến khu vực này đối mặt với những rủi ro cao hơn trước những cú sốc về nguồn cung và sự tăng vọt giá cả./.

Châu Âu gia tăng phụ thuộc vào nguồn khí thiên nhiên hóa lỏng của Mỹ Để thay thế nguồn cung từ Nga, châu Âu đẩy mạnh nhập khẩu năng lượng từ Na Uy, Algeria, Azerbaijan, Qatar và các nước vùng Vịnh, đồng thời mở rộng sử dụng LNG của Mỹ.

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