APEC thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Hội nghị Quan chức tài chính cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra trong hai ngày 11-12/6 tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế-tài chính quan trọng của khu vực.



Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, các đại biểu đã trao đổi sâu về tình hình kinh tế và tài chính toàn cầu, khu vực; chính sách tài khóa hỗ trợ phát triển dân sinh; tài trợ cho hạ tầng số; tài chính toàn diện; cũng như thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực tài chính - kinh tế của APEC.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Liêu Mân cho biết dưới tác động của tiến bộ khoa học công nghệ và quá trình chuyển đổi số, kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhanh, giữ vai trò là một trong những động lực quan trọng của kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, ông Liêu Mân cũng nhận định khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, các nền kinh tế APEC cần kiên trì thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường phối hợp và trao đổi chính sách kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế, đồng thời duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng trong khu vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Trong giai đoạn thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển chất lượng cao và mở cửa ở trình độ cao hơn, mở rộng nhu cầu trong nước, kích thích tiêu dùng, đồng thời chia sẻ cơ hội và thành quả phát triển với các đối tác quốc tế.



Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, các bên tham dự hội nghị đã đánh giá cao vai trò điều phối và dẫn dắt của Trung Quốc trên cương vị chủ nhà APEC năm 2026, đồng thời ghi nhận những tiến triển đạt được trong hợp tác tài chính - kinh tế của diễn đàn.



Hội nghị Quan chức tài chính cấp cao là một trong những cơ chế tham vấn quan trọng của APEC, góp phần thúc đẩy phối hợp chính sách kinh tế-tài chính giữa các nền kinh tế thành viên, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bao trùm, bền vững và tăng cường liên kết khu vực./.

APEC thúc đẩy hợp tác thương mại, kinh tế số và tăng trưởng xanh trong khu vực Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026 tại Tô Châu nhấn mạnh thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, cải cách WTO, mở rộng hợp tác thương mại số và đẩy nhanh chuyển đổi xanh tại châu Á-Thái Bình Dương.

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