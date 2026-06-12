Giá vàng hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong nhiều tháng

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên 12/6 và đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong nhiều tháng, khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại áp lực lạm phát có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải nâng lãi suất trở lại.

Đến 7 giờ 45 phút GMT (14 giờ 45 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 4.183,19 USD/ounce, qua đó nâng mức giảm trong cả tuần lên khoảng 3,4%.

Trước đó một ngày, giá vàng đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn sáu tháng trước khi phục hồi vào cuối phiên sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran và phát tín hiệu về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, phía Iran cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận như vậy.

Theo ông Edward Meir, chuyên gia phân tích của Marex, biến động của vàng hiện chủ yếu bị chi phối bởi các diễn biến địa chính trị. Tuy nhiên, thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Fed. Nếu ngân hàng này phát đi thông điệp nghiêng về khả năng tăng lãi suất, giá vàng có thể giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Từ khi xung đột với Iran bùng phát, giá vàng đã mất khoảng 20% giá trị. Nguyên nhân là giới đầu tư lo ngại giá năng lượng tăng cao sẽ thúc đẩy lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, làm giảm sức hấp dẫn của vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất.

Dữ liệu mới nhất cho thấy giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự kiến, ghi nhận mức tăng theo năm lớn nhất trong ba năm rưỡi do chi phí năng lượng leo thang. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 60%.

Áp lực lên thị trường vàng còn đến từ dòng vốn đầu tư suy yếu. Lượng vàng nắm giữ của quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã giảm khoảng 0,3%, xuống còn 923,89 tấn trong ngày 10/6. Ngân hàng ANZ cũng hạ dự báo giá vàng cuối năm thêm 400 USD, xuống còn 5.200 USD/ounce để phản ánh biến động giá gần đây.

Dù vậy, tại châu Á, nhu cầu vàng vật chất đã có dấu hiệu cải thiện khi giá giảm sâu kích thích hoạt động mua vào. Tại Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, giá vàng trong nước ngày 11/6 giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2/4, còn 146.444 rupee cho 10 gram và đã giảm khoảng 1,5% trong tuần. Theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, đợt điều chỉnh giá gần đây đã thu hút người mua quay trở lại, đặc biệt là nhóm khách hàng mua vàng trang sức.

Mức chiết khấu mà các nhà kinh doanh vàng tại Ấn Độ áp dụng cũng đã thu hẹp đáng kể, từ 87 USD/ounce tuần trước xuống còn tối đa 35 USD/ounce trong tuần này. Tuy nhiên, giới kinh doanh cho biết các nhà bán lẻ vẫn khá thận trọng do triển vọng nhu cầu trong những tháng tới chưa thực sự rõ ràng.

Tháng trước, Ấn Độ đã nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% nhằm giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối trong bối cảnh giá dầu tăng cao. Động thái này từng góp phần đẩy giá vàng tăng mạnh và khiến các quỹ ETF vàng vật chất tại nước này ghi nhận tháng đầu tiên bị rút vốn ròng sau một năm.

Tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, mức chênh lệch giá vàng vật chất so với giá quốc tế đã giảm đáng kể. Vàng hiện được giao dịch với mức cao hơn giá tham chiếu toàn cầu từ 1-5 USD/ounce, thấp hơn so với mức 7-10 USD/ounce của tuần trước.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) tiếp tục tăng dự trữ vàng trong tháng 5, đánh dấu tháng thứ 19 liên tiếp tăng lượng vàng nắm giữ.

Tại các thị trường khác trong khu vực, vàng được giao dịch với mức giá tương đối ổn định. Tại Hong Kong (Trung Quốc), giá vàng dao động từ ngang bằng đến cao hơn 1,9 USD/ounce so với giá quốc tế.

Tại Singapore, mức chênh lệch dao động từ thấp hơn 0,5 USD/ounce đến cao hơn 2 USD/ounce, trong khi tại Nhật Bản, vàng được bán thấp hơn giá quốc tế khoảng 0,5 USD/ounce.

Cùng ngày, giá bạc giao ngay giảm 1,8% xuống còn 66,13 USD/ounce, và bạch kim giảm 0,3% xuống còn 1.715,44 USD/ounce, cả hai kim loại đều đang hướng đến mức giảm trong tuần. Palladium tăng 1,6% lên 1.289,75 USD/ounce, và đã tăng khoảng 5% trong tuần tính đến thời điểm hiện tại.

Tại Việt Nam, vào chiều 12/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 142,40-145,42 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tăng sốc thêm 9 triệu đồng, chênh lệch mua vào bán ra tiếp tục thu hẹp Trong sáng nay, giá vàng trong nước tăng tới 9 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng SJC vọt lên 145,4 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra thu hẹp xuống còn 3 triệu đồng/lượng.

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