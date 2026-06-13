Giá dầu lao dốc cuối tuần khi kỳ vọng về thỏa thuận Mỹ-Iran gia tăng

Thị trường dầu thế giới khép lại tuần giao dịch đầy biến động với mức giảm mạnh, khi tâm lý lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông dần nhường chỗ cho kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 12/6 chứng kiến giá dầu lao dốc hơn 3%, kéo dầu Brent xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2026 và dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ xuống đáy gần hai tháng.

Kết thúc phiên 12/6, giá dầu Brent giảm 3,05 USD, tương đương 3,37%, xuống còn 87,33 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giảm 2,83 USD, tương đương 3,23%, xuống 84,88 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ đầu tháng 3/2026 và của dầu WTI kể từ ngày 17/4.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 6%. Tuy nhiên, giá cả hai loại dầu chủ chốt này hiện vẫn cao hơn 20% so với thời điểm Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2/2026.

Động lực chính kéo giá dầu đi xuống là những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Giới giao dịch ngày càng tin tưởng rằng hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua tại khu vực Vùng Vịnh.

Các nguồn tin phương Tây cho biết một biên bản ghi nhớ giữa hai nước có thể được ký kết ngay trong cuối tuần này, mở đường cho việc khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Theo các nhà phân tích, thị trường hiện được dẫn dắt chủ yếu bởi các thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán. Kỳ vọng eo biển Hormuz sớm được mở lại đã làm giảm đáng kể phần bù rủi ro địa chính trị vốn đẩy giá dầu tăng mạnh trong nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo thị trường chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Dự trữ dầu toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, trong khi việc khôi phục hoàn toàn các dòng chảy dầu mỏ qua Hormuz cần thêm thời gian. Ngân hàng ING nhận định nếu hoạt động vận chuyển dầu không được nối lại trước cuối tháng 7, thị trường có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng và giá dầu có khả năng tăng lên vùng 120-130 USD/thùng.

Diễn biến trong phiên cuối tuần nối tiếp xu hướng hạ nhiệt đã xuất hiện từ giữa tuần. Trước đó, ngày 11/6, giá dầu Brent giảm 2,9% xuống 90,38 USD/thùng, còn WTI giảm 2,6% xuống 87,71 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran và cho biết các cuộc thảo luận về chấm dứt xung đột đã đạt tiến triển. Mặc dù Iran khẳng định chưa phê chuẩn bất kỳ thỏa thuận nào, thị trường vẫn đánh giá khả năng giải quyết căng thẳng bằng con đường ngoại giao đã tăng lên đáng kể.

Một ngày trước đó, ngày 10/6, giá dầu lại tăng gần 2 USD/thùng sau khi ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạnh nhằm vào Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hòa bình. Phiên này giá dầu cũng được hỗ trợ bởi số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này giảm tới 7,2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 4 triệu thùng của giới phân tích.

Trong khi đó, phiên 9/6 ghi nhận đợt bán tháo mạnh khi Iran và Israel tuyên bố ngừng các cuộc tấn công trực tiếp sau lời kêu gọi của Tổng thống Trump. Giá dầu Brent giảm 3% xuống 91,45 USD/thùng và WTI giảm 3,4% xuống 88,20 USD/thùng, đánh dấu mứcthấp nhất trong nhiều tuần. Đà giảm được thúc đẩy bởi nhận định rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông đang giảm dần.

Trước đó, phiên đầu tuần ngày 8/6 lại chứng kiến giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng quân sự giữa Iran và Israel leo thang. Có thời điểm giá dầu tăng hơn 5% trước khi hạ nhiệt sau khi hai bên phát tín hiệu ngừng các hoạt động quân sự.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn chịu tác động từ các yếu tố cung - cầu dài hạn. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn 970.000 thùng/ngày, thấp hơn mức dự báo trước đó là 1,17 triệu thùng/ngày.

Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp của tổ chức này. Bên cạnh đó, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong tháng 5 giảm xuống mức thấp nhất trong tám năm cũng làm gia tăng lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Ngân hàng Goldman Sachs cũng đã hạ dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2027 xuống 80 USD/thùng do nguồn cung được cải thiện và nhu cầu suy yếu. Tuy vậy, ngân hàng này cho rằng giá dầu vẫn sẽ duy trì mức cao hơn trung bình lịch sử nhờ lượng tồn kho thấp và do lo ngại về các rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu./.

Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu năm 2027 do lo ngại nhu cầu suy yếu Goldman Sachs cho rằng mức sụt giảm hơn 10% của nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ hiện nay sẽ kéo dài do Trung Quốc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các sản phẩm thay thế như xe điện.