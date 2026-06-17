Giá dầu giảm nhẹ khi thị trường chờ thêm chi tiết về thỏa thuận Mỹ-Iran

Giá dầu tại thị trường châu Á giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 17/6, khi các nhà đầu tư đánh giá tác động của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những bất ổn liên quan đến việc khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã hạn chế đà giảm của giá dầu.

Tính đến 6 giờ 30 phút ngày 17/6 GMT (13 giờ 30 phút ngày 17/6 theo giờ Việt Nam), tại sàn giao dịch điện tử Singapore, cả hai loại dầu chủ chốt này đều giảm giá khoảng 0,2%. Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 15 xu Mỹ xuống còn 78,81 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 12 xu xuống 75,93 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên ngày 16/6, dầu Brent và WTI đều giảm giá khoảng 5% trong phiên thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong ba tháng, khi thị trường kỳ vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ giúp hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được nối lại.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại tổ chức tài chính Phillip Nova, cho rằng thị trường đang dần loại bỏ phần phụ phí rủi ro địa chính trị từng được phản ánh vào giá dầu.

Tuy nhiên, bà lưu ý quá trình trở lại trạng thái bình thường sẽ không hề đơn giản. Dù các thỏa thuận chính trị đang có tiến triển, lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Iran sẽ cho phép tàu chở dầu lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải gần như bị tê liệt kể từ sau khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng Hai.

Ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng tại Nissan Securities Investment, nhận định giá dầu giảm do kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại sau thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn thận trọng và chưa đẩy mạnh bán ra khi đang chờ thêm các chi tiết cụ thể của thỏa thuận.

Theo ông Kikukawa, giá dầu WTI nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong vùng dao động khoảng 10 USD, quanh mốc 80 USD/thùng.

Các chi tiết đầu tiên của thỏa thuận hòa bình tạm thời bắt đầu được công bố từ ngày 16/6 (giờ địa phương). Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận sẽ ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi một quan chức Mỹ xác nhận Iran sẽ được phép xuất khẩu dầu ngay sau khi văn kiện được ký kết.

Bản ghi nhớ, hiện chưa được công khai, sẽ gia hạn thêm 60 ngày lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập vào tháng 4/2026, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Dù vậy, các lãnh đạo trong ngành năng lượng cho rằng việc khôi phục hoàn toàn sản lượng khai thác và công suất lọc dầu về mức trước xung đột có thể mất nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Tại Trung Quốc, dữ liệu mới công bố cho thấy lượng dầu thô được đưa vào tinh chế trong tháng 5/2026 giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm.

Số liệu này cho thấy các nhà máy lọc dầu của nước này đã bắt đầu sử dụng lượng dầu dự trữ trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran làm gián đoạn nguồn cung.

Trong khi đó, báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 8,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 12/6.

Mức giảm này cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường là giảm 4,6 triệu thùng. Số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày 17/6 (giờ Mỹ)./.

Giá dầu giảm mạnh xuống quanh mức 80 USD mỗi thùng Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 3,2%, xuống còn khoảng 80,5 USD/thùng, sau khi có thời điểm rơi xuống 79,61 USD/thùng, lần đầu tiên xuống dưới mức 80 USD kể từ đầu tháng 3.