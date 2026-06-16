Giá dầu Brent và WTI rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng Ba

Thị trường dầu thế giới giảm khoảng 4 USD/thùng xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua trong phiên giao dịch ngày 15/6 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Chốt phiên, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 4,16 USD (4,76%) xuống 83,17 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 4,13 USD (4,87%) xuống còn 80,75 USD/thùng.

Cả hai hợp đồng dầu chủ chốt này đều đã xóa sạch phần lớn "phần bù rủi ro chiến tranh" tích tụ trong nhiều tháng qua, lùi về mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 4/3.

Một quan chức Mỹ xác nhận Tổng thống Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf sẽ trực tiếp ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU).

Hai bên dự kiến sẽ tổ chức lễ ký chính thức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 19/6. Hãng tin Mehr của Iran cho biết bản dự thảo yêu cầu mở cửa lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày dưới sự sắp xếp của Iran.

Ngay lập tức, thỏa thuận đã làm thay đổi kỳ vọng về nguồn cung toàn cầu. Ngân hàng Citi công bố hạ dự báo giá dầu Brent trung bình xuống còn 75 USD/thùng trong quý 3/2026 và 70 USD/thùng trong quý 4/2026, với niềm tin dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz sẽ sớm bình thường hóa.

Về phía Iran, Công ty Dầu mỏ Quốc gia nước này công bố hạ mức giá bán chính thức đối với dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7/2026 cho khách hàng châu Á, chỉ còn cao hơn trung bình giá Oman/Dubai 7,15 USD/thùng, giảm mạnh so với mức chênh lệch 13 USD của tháng trước.

Mặc dù có tín hiệu lạc quan, song giới chuyên gia cảnh báo việc khôi phục nguồn cung không thể diễn ra ngay lập tức. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), chiến sự đã làm gián đoạn hơn 14 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 14% nhu cầu thế giới.

Các quan chức trong ngành nhận định việc đưa sản lượng khai thác và lọc hóa dầu trở lại mức trước chiến tranh sẽ phải tính bằng nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm do hạ tầng hư hại.

Ông Neil Crosby, Giám đốc nghiên cứu tại Sparta Commodities, đánh giá các chủ tàu sẽ ngần ngại đưa phương tiện trở lại Vùng Vịnh cho đến khi các hãng bảo hiểm có chỉ đạo rõ ràng.

Trong lúc chờ nguồn cung phục hồi, Mỹ đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ. Dữ liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ công bố hôm 15/6 cho thấy Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) đã giảm thêm 8,9 triệu thùng, đợt giảm mạnh thứ ba trong lịch sử.

Động thái này, nằm trong thỏa thuận xả 172 triệu thùng, đã đẩy tổng lượng dầu tại SPR xuống chỉ còn 340,3 triệu thùng, mốc thấp nhất kể từ năm 1983./.

Chứng khoán toàn cầu tăng mạnh, giá dầu lao dốc sau tín hiệu hạ nhiệt Mỹ-Iran Thị trường chứng khoán Mỹ, châu Á và châu Âu đồng loạt khởi sắc trong phiên đầu tuần sau thông tin Washington và Tehran đạt thỏa thuận, kéo giá dầu giảm mạnh và cải thiện tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.