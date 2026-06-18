Giá dầu tăng gần 1% sau cuộc họp của Fed và cảnh báo mới nhất từ Tổng thống Mỹ

Giá dầu thế giới tăng gần 1% trong phiên giao dịch ngày 17/6, sau cuộc họp đầu tiên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh và cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay thỏa thuận ngừng bắn mới với Iran vẫn chưa được hoàn tất và cuộc xung đột với Iran có thể bùng phát trở lại nếu ông không hài lòng với kết quả đạt được.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi những lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường trong năm tới.

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent tăng 59 xu Mỹ, tương đương 0,75%, lên 79,55 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 74 xu Mỹ, tương đương 0,97%, lên 76,79 USD/thùng.

Phát biểu ngày 17/6, ông Trump cho biết thỏa thuận vừa đạt được ngày 14/6 với Iran mới chỉ là bản ghi nhớ, chưa phải một thỏa thuận cuối cùng mang tính ràng buộc. Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo rằng Mỹ có thể nối lại các cuộc không kích nếu Iran không tuân thủ các cam kết.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch tài chính City Index và FOREX.com, cho rằng thị trường vẫn đang đối mặt với những bất ổn liên quan đến tình hình giữa Mỹ và Iran. Ông nói: “Sau khi giảm rất mạnh trong vài ngày gần đây, việc giá dầu phục hồi từ vùng hiện tại là điều dễ hiểu khi vẫn còn những yếu tố bất định trên thị trường."

Giá dầu tăng trở lại sau phát biểu của ông Trump cũng phần nào củng cố những lo ngại về lạm phát. Đây là một trong những lý do khiến Fed, trong cuộc họp chính sách vừa kết thúc, duy trì lập trường thận trọng và phát tín hiệu có thể giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn nếu áp lực giá cả tiếp tục gia tăng.

Cuộc họp chính sách đầu tiên của Fed dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh đã kết thúc vào ngày 17/6 (giờ địa phương) với quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt trong khoảng 3,5%-3,75%.

Các quan chức Fed đã loại bỏ dự báo trước đó về một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và cho thấy khả năng tăng lãi suất.

Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Ngày 17/6, Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào nhiều thị trấn ở miền Nam Liban.

Các nguồn tin an ninh Liban cho biết lực lượng Hezbollah cũng đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các lực lượng Israel tại khu vực này.

Ở chiều nguồn cung, lượng dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983, phản ánh tình trạng nguồn cung bị thắt chặt trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran làm gián đoạn thị trường năng lượng.

Theo số liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 15/6, lượng dầu trong SPR giảm 8,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 12/6, còn 340,3 triệu thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7/1983 và cũng là đợt sụt giảm lớn thứ ba từng được ghi nhận đối với kho dự trữ này.

Việc rút dầu khỏi SPR nằm trong khuôn khổ chương trình cho các doanh nghiệp vay tổng cộng 172 triệu thùng dầu nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu, vốn đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Cùng với đó, dự trữ dầu thô của Mỹ cũng giảm mạnh trong những tuần gần đây do nhu cầu lọc hóa dầu và xuất khẩu tăng cao. Nhu cầu này xuất phát từ việc thị trường tìm cách bù đắp phần thiếu hụt nguồn cung do cuộc xung đột Mỹ-Iran gây ra.

Tổng lượng dầu dự trữ của Mỹ, bao gồm cả dầu thương mại và dầu trong SPR, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2023 sau khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026.

Trong khi đó, lượng dầu lưu trữ tại Cushing, bang Oklahoma - trung tâm lưu trữ và định giá dầu thô chuẩn WTI của Mỹ - chỉ còn 21,6 triệu thùng, tiệm cận ngưỡng vận hành tối thiểu, làm gia tăng lo ngại về tình trạng nguồn cung eo hẹp.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch Công ty tư vấn Lipow Oil Associates, cho rằng Mỹ và nhiều quốc gia khác đang tiếp tục sử dụng cả nguồn dự trữ chiến lược lẫn tồn kho thương mại nhằm giảm bớt tác động từ những gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Tuy nhiên, nguy cơ dư cung vẫn đang hiện hữu. Trong báo cáo đánh giá đầu tiên về triển vọng năm 2027, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng thị trường dầu mỏ sẽ đối mặt với tình trạng dư cung đáng kể khi nguồn cung toàn cầu dự kiến tăng thêm 8 triệu thùng/ngày, còn nhu cầu chỉ tăng khoảng 2 triệu thùng/ngày.

Trong ngắn hạn, IEA nhận định thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể tạo cơ hội để các nước bổ sung lượng tồn kho đã suy giảm hoặc xây dựng thêm những kho dự trữ chiến lược.

Ông Crispus Nyaga, chuyên gia nghiên cứu tại công ty môi giới tài chính Empire FX, cho rằng thị trường có thể đang đánh giá thấp mức độ dư cung sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

Dù vậy, các lãnh đạo trong ngành năng lượng nhận định việc khôi phục hoàn toàn sản lượng khai thác và công suất lọc dầu về mức trước xung đột có thể mất nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm./.

Giá dầu giảm nhẹ khi thị trường chờ thêm chi tiết về thỏa thuận Mỹ-Iran Giá dầu giảm nhẹ khi nhà đầu tư theo dõi tiến triển của thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, trong bối cảnh việc khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu và vận tải qua eo biển Hormuz còn nhiều bất định.