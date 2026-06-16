Giá dầu giảm mạnh xuống quanh mức 80 USD mỗi thùng

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/6 khi giới đầu tư lạc quan về triển vọng Mỹ và Iran sớm ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột, qua đó mở đường cho việc khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều nhưng vẫn duy trì gần mức cao kỷ lục.

Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 3,2%, xuống còn khoảng 80,5 USD/thùng, sau khi có thời điểm rơi xuống 79,61 USD/thùng, lần đầu tiên xuống dưới mức 80 USD kể từ đầu tháng 3. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với mức hơn 100 USD/thùng ghi nhận cách đây vài tuần, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Tâm lý lạc quan của thị trường xuất phát từ thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng.

Giới đầu tư kỳ vọng thỏa thuận sẽ giúp eo biển Hormuz được mở hoàn toàn lại vào cuối tuần này, khôi phục dòng chảy dầu mỏ toàn cầu và giảm bớt áp lực lạm phát đối với nền kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng vẫn còn nhiều trở ngại trong quá trình đàm phán, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Bên cạnh đó, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất, vận chuyển và xuất khẩu năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh có thể cần thêm nhiều tháng. Nhiều chuyên gia cũng nhận định giá dầu khó có thể sớm quay trở lại mức trước khi xảy ra khủng hoảng tại Trung Đông.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, tiếp tục tiến gần mức cao kỷ lục thiết lập hồi đầu tháng. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 395 điểm, tương đương 0,8%, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq gần như đi ngang.

Nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), vốn dẫn dắt đà tăng của thị trường trong thời gian qua, tiếp tục biến động trái chiều. Cổ phiếu hãng sản xuất ổ cứng Seagate Technology tăng 5%, trong khi cổ phiếu của Nvidia giảm 1,5%.

Đáng chú ý, cổ phiếu của SpaceX tăng 9,1%, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Công ty cho biết đang xúc tiến thương vụ mua lại Cursor, một công cụ hỗ trợ lập trình ứng dụng AI phổ biến, với mức định giá khoảng 60 tỷ USD.

Trong lĩnh vực tiêu dùng, cổ phiếu của Yum Brands tăng 4,1% sau khi tập đoàn này thông báo bán chuỗi nhà hàng Pizza Hut với giá 2,7 tỷ USD.

Phần lớn hệ thống nhà hàng sẽ được chuyển nhượng cho quỹ đầu tư LongRange Capital, trong khi các cơ sở tại Trung Quốc đại lục sẽ thuộc về Yum China Holdings.

Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán đồng loạt tăng điểm, trong khi diễn biến tại châu Á khá trái chiều. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 có thời điểm vượt mốc 70.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử trước khi chốt phiên tăng nhẹ 0,1%.

Giới đầu tư hiện cũng đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với quyết định lãi suất dự kiến được công bố vào ngày 17/6.

Các tín hiệu từ Fed sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới triển vọng tăng trưởng kinh tế, lạm phát và xu hướng giá năng lượng trên toàn cầu trong thời gian tới./.

Tập đoàn tài chính Citi dự báo giá dầu về mốc 70 USD/thùng Trong báo cáo mới nhất, Citi hạ dự báo giá dầu Brent năm 2027 từ mức 80 USD/thùng xuống còn 65 USD/thùng. Sự thay đổi này cho thấy ngân hàng đang chuyển hướng sang kịch bản thị trường giá xuống.