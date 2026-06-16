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Tập đoàn tài chính Citi dự báo giá dầu về mốc 70 USD/thùng

Trong báo cáo mới nhất, Citi hạ dự báo giá dầu Brent năm 2027 từ mức 80 USD/thùng xuống còn 65 USD/thùng. Sự thay đổi này cho thấy ngân hàng đang chuyển hướng sang kịch bản thị trường giá xuống.

Trà My
Một nhà máy lọc dầu ở Amazonas, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một nhà máy lọc dầu ở Amazonas, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/6, tập đoàn tài chính Citi đã điều chỉnh hạ dự báo giá dầu thô Brent xuống lần lượt 75 USD/thùng và 70 USD/thùng trong quý 3 và quý 4/2026.

Quyết định này được đưa ra dựa trên kỳ vọng các dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz sẽ sớm bình thường hóa sau khi Mỹ và Iran phê chuẩn bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự tại vùng Vịnh.

Trong báo cáo mới nhất, Citi cũng hạ dự báo giá dầu Brent năm 2027 từ mức 80 USD/thùng xuống còn 65 USD/thùng. Sự thay đổi này cho thấy ngân hàng đang chuyển hướng sang kịch bản thị trường giá xuống.

Nhóm phân tích của ngân hàng nhận định kịch bản cơ sở hiện nay, với xác suất xảy ra 60%, là bản ghi nhớ sẽ được ký kết chính thức và các cuộc đàm phán giúp duy trì dòng chảy thương mại ổn định qua eo biển Hormuz vào cuối tháng 7.

Các chuyên gia tại Citi tin rằng thị trường hiện mới chỉ phản ánh giá trị của bản ghi nhớ mà chưa tính đến một thỏa thuận an ninh dài hạn cho eo biển Hormuz.

Theo tính toán của ngân hàng, nếu một thỏa thuận như vậy được xác lập, giá dầu thô có khả năng sẽ giảm thêm từ 10-15 USD/thùng so với mức hiện tại. Bên cạnh đó, việc Mỹ không mặn mà với một cuộc xung đột mới và thiện chí đối thoại của Iran là những yếu tố ủng hộ chiến lược bán ra trong mùa Hè này.

Ở chiều ngược lại, Citi đã điều chỉnh tăng dự báo giá vàng trong 3 tháng tới từ mức 4.000 USD/ounce lên 4.500 USD/ounce. Tương tự, dự báo giá bạc cũng được nâng từ 60 USD/ounce lên 70 USD/ounce.

Trong giai đoạn từ 6 tháng đến 12 tháng, Citi duy trì quan điểm lạc quan khi dự báo giá vàng có thể chạm ngưỡng 5.000 USD/ounce, dù vẫn đưa ra cảnh báo về những đợt biến động mạnh.

Đối với thị trường kim loại công nghiệp, ngân hàng này khuyến nghị nhà đầu tư nên mua vào mặt hàng nhôm khi giá giảm, bất chấp làn sóng bán tháo diễn ra ngay sau tin tức về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tập đoàn tài chính Citi #giá dầu #Dự báo giá dầu
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