Giá dầu giảm hơn 4% sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Sáng 15/6, giá dầu thế giới giảm gần 5% ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, mở đường cho việc nối lại giao thông qua eo biển Hormuz chiến lược.

Khoảng 5 giờ 3 phút sáng 15/6 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc giảm 3,51 USD/thùng (4,02%) xuống mức 83,82 USD/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng giảm 3,93 USD/thùng (4,63%) xuống 80,95 USD/thùng. Cùng chung xu hướng, giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn tại châu Âu cũng giảm tới 5,8%.

Việc hai bên đạt được tiếng nói chung mang lại hy vọng lớn cho thị trường năng lượng toàn cầu. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tối 14/6 (giờ địa phương) thông báo Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba tháng qua, đồng thời bao gồm cả lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Sharif cho biết thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán chuyên sâu giữa các bên.

Thỏa thuận lịch sử này dự kiến sẽ được ký kết chính thức vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng lên tiếng xác nhận hai bên đã đạt được đồng thuận, song cho biết toàn văn thỏa thuận sẽ chỉ được công bố sau lễ ký kết tại Thụy Sĩ.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định "chắc chắn" sẽ tham dự sự kiện này, và không loại trừ khả năng Tổng thống Trump cũng sẽ góp mặt.

Kể từ cuối tháng 2/2026, thị trường năng lượng toàn cầu đã chìm trong bất ổn khi xung đột bùng phát giữa Mỹ-Israel và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Để đáp trả các cuộc không kích, Iran đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào nhiều mục tiêu trên vịnh Ba Tư và đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải huyết mạch vốn chiếm tới 20% lượng dầu lưu thông toàn cầu trong thời bình. Đáp lại, lực lượng Mỹ cũng áp đặt phong tỏa các tàu liên quan đến Iran.

Sau đợt tăng sốc vào giai đoạn đầu cuộc xung đột, giá dầu đã dần hạ nhiệt trong những tuần gần đây nhờ các tín hiệu tích cực từ bàn đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Mặc dù thỏa thuận hòa bình mang lại sự an tâm lớn cho các nhà sản xuất năng lượng vùng Vịnh và ngành vận tải biển, song giới phân tích cảnh báo chặng đường nối lại hoàn toàn giao thông qua eo biển Hormuz vẫn còn nhiều rào cản.

Ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone Group Ltd., cho biết vẫn cần theo dõi xem thỏa thuận này tác động thực tế ra sao đến thị trường. Ngay cả khi eo biển được mở lại vào ngày 19/6 tới, rủi ro từ thủy lôi vẫn còn, khiến các công ty bảo hiểm có thể áp dụng mức phí rất cao. Ngoài ra, giới chức cũng cần làm rõ các yêu cầu của Iran về việc tăng cường kiểm soát tàu thuyền qua lại vùng biển này.

Bên cạnh đó, quá trình khôi phục sản lượng từ các mỏ dầu ở vùng Vịnh từng bị đóng cửa do chiến sự sẽ mất nhiều tháng vì đối mặt với các rào cản kỹ thuật, địa chất và hạ tầng hư hỏng. Thế giới cũng sẽ cần một thời gian dài để bổ sung lại các kho dự trữ dầu thương mại và chiến lược đã bị rút cạn với tốc độ kỷ lục trong thời gian qua./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có chiến trường Liban.