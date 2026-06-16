Chứng khoán toàn cầu tăng mạnh, giá dầu lao dốc sau tín hiệu hạ nhiệt Mỹ-Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ và quốc tế đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo đã đạt được thỏa thuận với Iran, mở ra triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong giao dịch điện tử ngày 15/6, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones tăng hơn 500 điểm, tương đương khoảng 1%; hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 1,4%, trong khi Nasdaq 100 tăng trên 2%, dẫn đầu đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tâm lý lạc quan cũng lan rộng trên các thị trường quốc tế. Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng mạnh gần 5%, trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 5%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) và các thị trường châu Âu cũng ghi nhận sắc xanh trong phiên đầu tuần.

Động lực chính đến từ tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social tối 14/6 theo giờ địa phương, cho biết Washington và Tehran đã hoàn tất một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời tái mở cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu.

Theo các nguồn tin được nhiều hãng truyền thông Mỹ dẫn lại, bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong tuần này tại Thụy Sĩ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông tin tưởng việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ được duy trì ổn định trong dài hạn.

Triển vọng giảm căng thẳng địa chính trị đã kéo giá dầu đi xuống. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm khoảng 5%, xuống quanh mức 80 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent cũng mất hơn 4% so với cuối tuần trước.

Trên thị trường cổ phiếu, đà hưng phấn tiếp tục được hỗ trợ bởi thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX.

Sau khi tăng hơn 19% trong phiên giao dịch đầu tiên cuối tuần trước, cổ phiếu công ty tiếp tục tăng thêm khoảng 5% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Giá trị vốn hóa của SpaceX hiện đã vượt mốc 2.000 tỷ USD, trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia nhận định việc căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, giá năng lượng giảm và sự thành công của đợt IPO SpaceX đang góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau nhiều tháng biến động.

Trong tuần này, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu về doanh số bán lẻ, thị trường nhà ở và quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao nhưng các rủi ro địa chính trị đang có dấu hiệu giảm bớt./.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử, chờ lễ ký chính thức Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử ngày 14/6, trong khi lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 - đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.