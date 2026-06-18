Sau quyết định mới nhất của Fed, chứng khoán Mỹ giảm mạnh

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/6, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng mất hơn 1%, khi giới đầu tư gia tăng dự đoán rằng động thái tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ là tăng lãi suất.

Tâm lý này xuất hiện sau khi tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát lạm phát, đồng thời các quan chức Fed dự báo lãi suất có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 giảm 89,59 điểm, tương đương 1,19%, xuống 7.421,76 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 349,14 điểm, tương đương 1,32%, còn 26.027,21 điểm. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm 499,18 điểm, tương đương 0,96%, xuống 51.494,99 điểm.

Đúng như kỳ vọng của thị trường, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75% sau cuộc họp ngày 17/6 (giờ địa phương). Tuy nhiên, các dự báo kinh tế mới công bố cho thấy 9 quan chức Fed hiện cho rằng sẽ cần ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, tuyên bố chính sách sau cuộc họp cũng đã loại bỏ những ngôn từ trước đây từng được xem là tín hiệu cho khả năng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, ông Warsh khẳng định Fed sẽ kiên định với mục tiêu ổn định giá cả.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, sau cuộc họp, xác suất thị trường dự báo Fed giữ nguyên lãi suất đến cuối năm đã giảm mạnh xuống còn 15,7%, từ mức 40% của ngày trước đó.

Trong khi đó, khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026 được thị trường đánh giá ở mức gần 38%, còn xác suất tăng lãi suất tổng cộng 0,5 điểm phần trăm từ nay đến cuối năm ở mức gần 33%.

Ông Michael James, Giám đốc điều hành kiêm nhà giao dịch cổ phiếu tại tổ chức dịch vụ tài chính Rosenblatt Securities, nhận định tuyên bố của Fed và các phát biểu của ông Warsh đều mang sắc thái "diều hâu," tức nghiêng về xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Các số liệu kinh tế công bố cùng ngày cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng Năm tăng mạnh hơn dự báo. Người tiêu dùng tiếp tục mua nhiều ôtô và các phương tiện khác dù phải chi trả mức giá xăng cao hơn.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh trong khoảng thời gian từ ngày 11/6 đến 15/6 nhờ giá dầu giảm sâu sau khi Tổng thống Donald Trump công bố một thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, giá dầu tăng trở lại trong ngày 17/6 sau khi ông Trump cho biết thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất và cuộc xung đột có thể bùng phát trở lại nếu ông không hài lòng với kết quả đàm phán.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/6, VN-Index giảm 1,74 điểm (0,1%), xuống 1.806,20 điểm, còn HNX-Index tăng 10,58 điểm (3,31%), lên 330,20 điểm./.

Fed giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp đầu tiên của tân Chủ tịch Lãi suất quỹ liên bang đã được duy trì trong khoảng 3,5%-3,75% kể từ khi ngân hàng trung ương giảm tổng cộng 0,75 điểm phần trăm vào giai đoạn cuối năm 2025.